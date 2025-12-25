Yeni asgari ücret ile tüm kalemler değişti

En düşük işsizlik maaşı 13 bin 111 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 26 bin 223 TL oldu. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, asgari ücretin yüzde 6’sı olarak uygulanıyor. Buna göre 2026 yılında GSS’liler, aylık 1.981 TL, yıllık yaklaşık 23 bin 781 TL prim ödeyecek. Doğum borçlanması aylık 10 bin 569 TL, askerlik borçlanması aylık 14 bin 863 TL'ye çıktı.

2026’da, asgari ücretli bir çalışanın yıllık kıdem tazminatı tabanı da 33 bin 30 TL olarak belirlendi. Bu rakam, işten ayrılma veya çıkarılma durumunda çalışanların alacağı en düşük kıdem tazminatını belirliyor. Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), çalışanın son 12 aylık ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı oranında ödeniyor. Ancak tavan, asgari ücretin yüzde 150’siyle sınırlandırılıyor. Yeni asgari ücretle birlikte, KÇÖ tavanı 49 bin 545 TL, en düşük KÇÖ ise 19 bin 818 TL olarak uygulanacak. Yeni dönemde çalışanlardan yapılacak (Bireysel Emeklilik Sistemi) BES kesintisi 990 TL olarak uygulanacak. Asgari ücretin yüzde 30’u üzerinden ödenen stajyer maaşları da 2026 itibarıyla, 8 bin 421 TL'yi bulacak.