Türkiye için önemli bir tarım ürünü: Milyonlarca dolar gelir elde ediliyor

"275 milyon dolar Malatya’nın kasasına girmiş durumda"





Başkan Özcan, ihracat ortalamalarının geçen yıllara oranla şu an itibariyle 9,5 doların üzerine çıktığını kaydederek, "Son 3 ayı tahlil ettiğimizde de rakamlarımız çok iyi. İnşallah ocak ayından sonra da yine sezona kadar biz dünyadaki bütün tüketici kitlelerini özellikle Malatya kayısının kendisi için kırmızı çizgi olarak gören ülkeleri ve tüketiciyi bu üründen mahrum bırakmayacağız. Yıl sonu hedefimiz 300 milyon dolar. Bu yıl 50 bin ton ihracat yapabilir miyiz diye bir gayretimiz var ama aralık ayı sonunda inşallah bu rakamlar gerçekleşir diye düşünüyoruz. Kasım ayı sonu itibariyle 11 aylık ve son çeyrekteki ihracat rakamlarımız şu anda 45 bin ton civarında. Kuru kayısı ihracatı bununla beraber 275 milyon dolar da şu anda hem ülkemizin hem üreticimizin hem Malatya’nın kasasına girmiş durumda. İnşallah geri kalan stoklardaki ürünümüzü de ocak ayından sonra ihracatını devam edeceğiz" dedi.



