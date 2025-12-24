Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Ege Yapı’dan yılın son fırsatı: Tüm projelerde 60 ay 0 faiz kampanyası

Ege Yapı’dan yılın son fırsatı: Tüm projelerde 60 ay 0 faiz kampanyası

18:1324/12/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ege Yapı, yeni yıla özel olarak hayata geçirdiği 60 ay 0 faizli ödeme kampanyasıyla konut ve arsa yatırımlarında uzun vadeli ve faizsiz bir finansman avantajı sunuyor.
Ege Yapı, yeni yıla özel olarak hayata geçirdiği 60 ay 0 faizli ödeme kampanyasıyla konut ve arsa yatırımlarında uzun vadeli ve faizsiz bir finansman avantajı sunuyor.

Ege Yapı, yeni yıla girerken 60 ay 0 faizli ödeme kampanyasıyla konut ve arsa yatırımlarını daha geniş kitleler için erişilebilir hale getiriyor. Kampanya; İstanbul ve İzmir’de yer alan tüm konut projelerinin yanı sıra Ege Yapı Arsa satışlarını da kapsayarak, yatırımcılara önemli bir finansman avantajı sunuyor.

Gayrimenkul sektörünün köklü markalarından Ege Yapı, yeni yıla özel olarak hayata geçirdiği 60 ay 0 faizli ödeme kampanyasıyla konut ve arsa yatırımlarında uzun vadeli ve faizsiz bir finansman avantajı sunuyor. Kampanya, Ege Yapı’nın İstanbul ve İzmir’de devam eden tüm konut projelerinin yanı sıra Ege Yapı Arsa markası altında satışa sunulan portföyü de kapsıyor.

Konut alıcılarının finansmana erişiminin kritik önem taşıdığı bir dönemde, yeni yıla girerken devreye alınan bu kampanya; faiz maliyetini ortadan kaldırarak alıcılar için öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ödeme modeli sunuyor. Ege Yapı, yeni yıl dönemine özel olarak hayata geçirdiği bu uygulamayla hem oturum amaçlı talebi hem de uzun vadeli yatırım planlarını desteklemeyi hedefliyor.

Yeni yıla özel olarak sunulan 60 ay 0 faizli ödeme kampanyası; Kekliktepe, OrmanYaka, Alsancak, The Superior Living – TSL Kordon İzmir, Modernyaka ve Göktürk projelerinin yanı sıra Ege Yapı Arsa Yalova ve Ege Yapı Arsa Kazdağları portföylerinde geçerli olacak.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, yeni yıl kampanyasına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Gayrimenkul sektöründe alıcıların yılın bu döneminde daha temkinli hareket ettiğini, ancak doğru finansman modellerine açık bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Yeni yıla özel olarak hayata geçirdiğimiz 60 ay 0 faiz kampanyasıyla, nitelikli projelerimizi daha erişilebilir kılmayı ve alıcıların karar süreçlerini desteklemeyi amaçlıyoruz.”

Faizsiz Uzun Vadeli Ödeme Avantajı

Yeni yıl kampanyası kapsamında sunulan 60 ay vadeli faizsiz ödeme modeli, alıcıların nakit akışını zorlamadan yatırım yapabilmesine imkân tanırken; konut ve arsa yatırımlarında toplam maliyetin daha öngörülebilir şekilde planlanmasını sağlıyor. Ege Yapı’nın güçlü bilanço yapısı ve geniş proje portföyü, bu finansman modelinin sürdürülebilirliğini destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Ege Yapı, nitelikli üretim, doğru lokasyon ve uzun vadeli değer yaratma yaklaşımını korurken; yılın belirli dönemlerinde hayata geçirdiği finansman kampanyalarıyla piyasanın değişen koşullarına uyum sağlayan çözümler sunmaya devam ediyor.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı açıklama yaptı.
#Ege Yapı
#Konut
#finansman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? 27. madde kabul edildi mi? Covid affı infaz indirimi ve denetimli serbestlik son dakika gelişmeler