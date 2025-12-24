Asgari ücret 28 bin 75 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının ardından 2026 yılında uygulanacak asgari ücret rakamı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak net asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu duyurdu. Böylece net asgari ücret 5 bin 971 TL artışla 22 bin 104 TL'den 28 bin 75 TL'ye yükseldi.

Işıkhan, yaptığı açıklamada asgari ücret belirleme sürecinde tüm istişare mekanizmalarının aktif şekilde işletildiğini belirterek, bakanlık olarak işçi ve işveren temsilcileriyle görüşmeleri kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Süreçte hakemlik rolünü titizlikle yerine getirdiklerini vurgulayan Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Belirlenen rakamla asgari ücretin geçen yıla göre yüzde 27 oranında artırıldı” dedi.

İŞVERENE 1270 LİRA DESTEK

Yeni düzenlemeyle birlikte brüt asgari ücretin 33 bin 30 lira olarak belirlendiğini kaydeden Işıkhan, 2002 yılına kıyasla asgari ücrette nominal olarak 171 kat, reel olarak ise yüzde 251’lik artış sağlandığını dile getirdi. Ayrıca işverenlere yönelik asgari ücret desteğinin de sürdürüleceğini belirten Işıkhan, 2025 yılında bin lira olan desteğin 2026’da bin 270 lira olarak uygulanacağını açıkladı.

ENFLASYON VURGUSU

Işıkhan, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında duruyoruz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçimizin, işverenimizin ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edecektir. Asgari ücrette çalışanlarımızın hakkını enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi mağdur etmeyecek en makul ortak noktada fikir birliğine varma sadece mali kazanımlar için değil aynı zamanda toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından hayati bir öneme sahiptir. Türkiye İşveren Sendikası Federasyonuna, sayın Özgür Burak Akkol'a teşekkür ediyorum. Her koşulda ülkemizin ve milletimizin geleceği için arkamızda duran, bizleri destekleyen ve yolumuzu açan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İşverene maliyeti 39 bin 553 TL

Brüt olarak 33 bin 30 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 39 bin 553 TL oldu. 2026 asgari ücretinde yüzde 14'lük işçi SGK primi 4 bin 624 TL olurken, yüzde 1'lik işsizlik sigortası primi 330 TL olarak kaydedildi. Kesintiler toplamı 4 bin 955 TL olduğunda net asgari ücret de 28 bin 75 TL oldu.















