Dikkat! Binlerce liranız yok olabilir: Son 9 gün hesabınızı kontrol edin

Binlerce liranız yok olabilir





Alışveriş, akaryakıt ve seyahat harcamaları başta olmak üzere birçok işlemden kazanılan puanların belirli bir kullanım süresi bulunduğu belirtiliyor. Bankaların büyük bölümünde bu süre 1 yıl ile sınırlı tutulurken, kontrol edilmeyen puanlar binlerce liralık kayba yol açabiliyor.