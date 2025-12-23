Dikkat! Binlerce liranız yok olabilir: Son 9 gün hesabınızı kontrol edin

Kredi kartı kullananlar dikkat! Bankaların kredi kartlarına tanımladığı bazı ödül ve kampanya puanları 31 Aralık itibarıyla silinecek. Uzmanlar, binlerce liralık hak kaybı yaşanmaması için kredi kartı kullanıcılarını son 9 günde puan bakiyelerini kontrol etmeleri konusunda uyardı. Puanların geçerlilik süresi bankadan bankaya farklılık gösterebildiği için, mobil bankacılık uygulamaları ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması öneriliyor.
Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik tarih için geri sayım başladı.
Bankaların kredi kartlarına tanımladığı bazı ödül ve kampanya puanlarının yıl sonunda geçerliliğini yitireceği bildirildi.
Kullanılmayan puanlar, 31 Aralık itibarıyla otomatik olarak silinebiliyor.
Binlerce liranız yok olabilir
Alışveriş, akaryakıt ve seyahat harcamaları başta olmak üzere birçok işlemden kazanılan puanların belirli bir kullanım süresi bulunduğu belirtiliyor. Bankaların büyük bölümünde bu süre 1 yıl ile sınırlı tutulurken, kontrol edilmeyen puanlar binlerce liralık kayba yol açabiliyor.
"Son 9 gün" uyarısı
Uzmanlar, mağduriyet yaşanmaması için kredi kartı sahiplerinin kartlarına tanımlı puan bakiyelerini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Kullanım süresi dolmak üzere olan puanların yıl bitmeden harcanması gerektiği ifade ediliyor.
Puanlar mobil uygulamadan görülebiliyor
Puan bakiyeleri ve geçerlilik süreleri bankadan bankaya farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle tüketicilerin mobil bankacılık uygulamaları, internet şubeleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alması öneriliyor.
Puanların silinmesi yasal mı?
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, bankaların çoğu zaman kısa mesaj veya e-posta yoluyla son gün uyarısı yapmadığını belirtti. Güllü, Borçlar Kanunu’na göre alacaklara ilişkin hakların 10 yıl boyunca geçerli olduğuna dikkat çekti.