ABD Başkanı Trump’ın Grönland üzerinden Avrupa’ya ek gümrük tarifeleri uygulayabileceğine yönelik açıklamaları, yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesine neden oldu. Trump’ın Grönland çıkışıyla sonrası, altın fiyatlarında rekoru getirdi. Ons altın 4 bin 690 doları gördü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar?
Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? İşte 19 Ocak güncel altın fiyatları.
19 Ocak saat 09:00 itibariyle altın fiyatları şöyle:
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 6.491,56 TL
Gram altın satış fiyatı 6.492,35 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 10.761,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 10.839,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 42.914,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 43.192,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 21.522,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 21.678,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 5.988,72 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 6.042,60 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 42.967,52 TL
ATA Altın satış fiyatı 44.048,75 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 41.665,48 TL
Tam altın satış fiyatı 42.484,89 TL
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.