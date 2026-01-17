Yeni Şafak
Kırmızı bültenle aranan 17 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi

12:1617/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan İ.F., E.T., A.B., K.B., D.H., Ö.V., M.D., R.Ö., R.Y., M.U., O.Y., İ.D. ile ulusal seviyede aranan B.G., M.D., S.T., M.S. ve H.M.K. yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal seviyede aranan 17 suçlunun, çeşitli ülkelerle gerçekleştirilen ortak operasyonlar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, kırmızı bülten ve kırmızı difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan 12 kişi ile ulusal seviyede aranan 5 kişi olmak üzere toplam 17 şüpheli, Almanya, Irak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan Türkiye'ye getirildi. Yakalanan şüpheliler ve suçları şu şekilde:İ.F.: Uyuşturucu madde ithal etme suçundan kırmızı difüzyonla aranan şahıs, Belarus'ta yakalandı.


E.T.: Çocuğun cinsel istismarı suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs, Almanya'da yakalandı.


A.B.: Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs, Almanya'da yakalandı.


K.B. ve Ö.V.: Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kırmızı bültenle aranan şahıslar, Almanya'da yakalandı.


D.H.: Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle aranan şahıs, Almanya'da yakalandı.


M.D.: Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs, Almanya'da yakalandı.


R.Ö.: Kasten yaralama suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs, Irak'ta yakalandı.


R.Y.: Nitelikli yağma ve hırsızlık suçlarından kırmızı bültenle aranan şahıs, Kırgızistan'da yakalandı.


M.U.: Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle aranan şahıs, Kosova'da yakalandı.


O.Y.: Göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs, Yunanistan'da yakalandı.


İ.D.: Kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs, Bosna Hersek'te yakalandı.


B.G.: Mala zarar verme, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından ulusal seviyede aranan şahıs, Azerbaycan'da yakalandı.


M.D.: Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ulusal seviyede aranan şahıs, Irak'ta yakalandı.


S.T.: Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan ulusal seviyede aranan şahıs, İtalya'da yakalandı.


M.S.: Dolandırıcılık ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından ulusal seviyede aranan şahıs, Gürcistan'da yakalandı.


H.M.K.: Dolandırıcılık suçundan ulusal seviyede aranan şahıs, Kuzey Makedonya'da yakalandı.


Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütüldü.Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz" diyerek operasyonlara katkı sağlayanları tebrik etti.



#İçişleri Bakanlığı
#uluslararası
#Ali Yerlikaya
#Türkiye
