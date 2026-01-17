Kırmızı bültenle aranan 17 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, kırmızı bülten ve kırmızı difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan 12 kişi ile ulusal seviyede aranan 5 kişi olmak üzere toplam 17 şüpheli, Almanya, Irak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan Türkiye'ye getirildi. Yakalanan şüpheliler ve suçları şu şekilde:İ.F.: Uyuşturucu madde ithal etme suçundan kırmızı difüzyonla aranan şahıs, Belarus'ta yakalandı.