İçişleri Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak: İşte başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, alım yapılacak kadroların dağılımı; siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için 15, hukuk fakültesi mezunları için 10, yazılım mühendisliği için 8, iletişim fakültesi için 5, sosyoloji bölümü için 1 ve psikoloji bölümü için 1 kişi olarak belirlendi.