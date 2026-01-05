Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak: İşte başvuru şartları

17:275/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
AA
Başvurular 5 Ocak’ta başlıyor.
İçişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosuna giriş (sözlü) sınavıyla 40 personel istihdam edileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, alım yapılacak kadroların dağılımı; siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için 15, hukuk fakültesi mezunları için 10, yazılım mühendisliği için 8, iletişim fakültesi için 5, sosyoloji bölümü için 1 ve psikoloji bölümü için 1 kişi olarak belirlendi.

Sözlü sınava başvuracak adaylarda, 2024 ve 2025 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Bakanlıkça istenilen puan türlerinden en az 70 ve üzerinde puan almış olma şartı aranacak.

Adaylar, KPSS puan türlerine ve öğrenim bölümlerine göre söz konusu ilan edilen şartları taşımaları kaydıyla en fazla 3 tercihte bulunabilecek.

Başvuru yapacak adayların, ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Başvurular, 5-9 Ocak tarihleri arasında,
internet adresindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan ve sıralamaya giren adaylar için giriş (sözlü) sınavı, 2-6 Şubat tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

Sınav ve başvuru şartlarıyla ilgili diğer detaylar, Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda yer alıyor.





