Brezilya’yı kasırga vurdu: 6 ölü 750 yaralı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kasırgadan etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu belirterek, ilgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Lula da Silva,

"Kasırgada sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimi sunuyorum. Parana halkına destek olmaya ve gerekli tüm yardımı sağlamaya devam edeceğiz"