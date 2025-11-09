Yeni Şafak
Brezilya’yı kasırga vurdu: 6 ölü 750 yaralı

10:479/11/2025, Pazar
DHA
Santa Catarina ve Rio Grande do Sul eyaletleri.
Brezilya’nın Parana eyaletindeki Rio Bonito do Iguacu kentinde geniş çaplı hasara neden olan kasırgada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 750 kişinin yaralandığı bildirildi.

Brezilya’nın Parana eyaletindeki Rio Bonito do Iguacu kentinde şiddetli rüzgarlar ve yağışlarla etkisini gösteren kasırga nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi, 750 kişi yaralandı.

Parana Eyaleti Sivil Savunma Kurumu, çok sayıda aracın ve iş yerinin hasar gördüğü kentte bazı binaların çatısının çöktüğünü duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kasırgadan etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu belirterek, ilgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Lula da Silva,
"Kasırgada sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimi sunuyorum. Parana halkına destek olmaya ve gerekli tüm yardımı sağlamaya devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.



#Brezilya
#Parana
#kasırga
