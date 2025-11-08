Mevcut lav akıntılarının yerleşim alanlarına tehdit oluşturmadığı belirtildi.
Dünyanın en aktif yanardağlarından Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 36'ncı patlama öncesi lav akıntıları yaşanıyor.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kilauea Yanardağı'nda lav aktivitesinin devam ettiğini duyurdu. Bu lav akıntılarıyla birlikte, Aralık 2024’ten itibaren 35 kez patlama meydana gelen
Kilauea Yanardağı'nda, yakın zamanda 36’ncı patlamanın yaşanacağı bekleniyor.
Mevcut lav akıntılarının yerleşim alanlarına tehdit oluşturmadığı da aktarıldı.
#Hawaii
#Kilauea Yanardağı
#Lav