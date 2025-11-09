Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Endonezya'da okul kampüsü camisindeki patlamalarda yaralananların sayısı 96'ya yükseldi

Endonezya'da okul kampüsü camisindeki patlamalarda yaralananların sayısı 96'ya yükseldi

11:229/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da okul kampüsündeki camide 7 Kasım'da meydana gelen patlamalarda yaralananların sayısı 96'ya çıktı.Antara ajansının haberine göre, Cakarta Emniyet Müdürlüğü Halkla İlişkiler Bürosu Başkanı Kıdemli Komiser Budi Hermanto, patlamalara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Hermanto, patlamaların cuma namazı sırasında yaşandığını ve çoğunluğu öğrenci çok sayıda kişinin yanık ve şarapnel yaraları aldığını belirtti.

Patlamalarda yaralı sayısının 96'ya çıktığını ifade eden Hermanto, bu kişilerin hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

Görgü tanıkları, patlamanın vaaz sırasında başladığı, ardından başka bir yönden ikinci bir patlamanın yaşandığı bilgisini paylaştı. Olay sonrası okulda sahte silahlar bulundu.

Ön soruşturmada, şüphelilerden birinin okulun öğrencisi olduğu tespit edildi.

Cakarta'da 7 Kasım'da cuma namazı sırasında okul kampüsündeki camide patlama meydana gelmiş, olayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 1 kişinin yakalandığı açıklanmıştı.

#Endonezya
#camii
#patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR İŞ İLANLARI: Kamuya ve özel sektöre en az lise mezunu binlerce personel alımı yapılacak: İŞKUR kasım ayı güncel iş ilanı listesi