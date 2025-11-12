Filipinler'de Fung-wong Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye çıktı

Inquirer News'in haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Fung-wong Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, tayfunun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 36 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.