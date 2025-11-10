Filipinler'de Fung-wong Tayfunu nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, tayfunun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Malezya Meteoroloji Dairesi (MetMalaysia) ise tayfunun batı-kuzeybatı yönünde saatte 30 kilometre hızla ilerlediğini belirterek ülkenin bazı bölgeleri için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.