791.000 TL indirimle satışı başladı! Sıfır araba alacaklara fiyatlar duyuruldu
Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ve otomobil markalarının duyurduğu kampanyalar, yeni bir araç satın almak isteyen vatandaşların gündeminde öne çıkıyor. Otomobil sahibi olmayı planlayan tüketiciler, yeni ayla birlikte güncellenen satış fiyatlarını inceleyerek bütçelerine uygun modelleri belirlemeye çalışıyor. Farklı markaların kampanyalı satış seçenekleri, indirimli fiyatları ve satın alma sürecinde sunduğu avantajlar, araç tercihinde belirleyici başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle otomobil alımını ekim ayı içerisinde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, fiyat listelerini karşılaştırarak hangi modellerin daha uygun koşullarla satışa sunulduğunu öğrenmek istiyor. Araç satın almak için hazırlık yapan tüketiciler, yalnızca güncel liste fiyatlarını değil, indirimlerin hangi modellerde uygulandığını ve kampanyalı satış koşullarını da değerlendiriyor. Böylece farklı seçenekleri karşılaştırarak kendi bütçelerine ve beklentilerine uygun bir otomobil bulmayı hedefliyor. Peki, Ekim 2026'da hangi markalar sıfır araç kampanyalarıyla öne çıkıyor? Hangi modeller indirimli satış fiyatlarıyla tüketicilerin karşısına çıkıyor? İşte ekim ayına özel sıfır kilometre otomobil kampanyaları, markaların güncel fiyat listeleri ve araç almayı düşünenlerin merak ettiği ayrıntılar…
Ekim 2026 sıfır otomobil kampanyaları, yeni araç satın almayı düşünen vatandaşların fiyat araştırmalarında öne çıkan konular arasında bulunuyor. Otomobil markalarının güncel satış fiyatlarını ve ekim ayına yönelik kampanya seçeneklerini inceleyen tüketiciler, bütçelerine uygun bir model bulabilmek için farklı alternatifleri karşılaştırıyor. Sıfır kilometre araç piyasasında marka, model ve fiyat seçenekleri değerlendirilirken, kampanyalı satış fırsatları da satın alma kararında etkili olabiliyor. Özellikle otomobil almak için belirli bir bütçe ayıran vatandaşlar, indirimli fiyatları inceleyerek hangi modellerin kendi beklentilerine uygun olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Liste fiyatları ile kampanyalı satış seçeneklerini karşılaştıran vatandaşlar, bütçelerine uygun otomobilleri belirlemek için ayrıntılı araştırma yapıyor. Farklı ödeme ve satın alma alternatiflerinin değerlendirilmesi de araç tercihinin şekillenmesinde rol oynuyor. Bu nedenle ekim ayına ait kampanyaların kapsamı, fiyat avantajları ve model bazındaki satış koşulları yakından takip ediliyor. Peki, Ekim 2026'da sıfır araç almayı düşünenler hangi kampanyalardan yararlanabilir? Hangi otomobil markaları indirimli satış seçenekleri sunuyor? Güncel fiyat listelerinde hangi modeller ve fiyatlar öne çıkıyor? İşte ekim ayının sıfır kilometre otomobil kampanyaları ve araç sahibi olmak isteyenlerin araştırdığı fiyat ayrıntıları…
791.000 TL İNDİRİMLE COROLLA SEDAN
Toyota otomotiv markasının 20 Ekim 2026 tarihli kampanyaları incelendiğinde, 1.5 Flame X-Pack Multidrive S versiyon Corolla Sedan otomobilde 791.000 TL indirim olduğu görüldü. Bu indirim, Corolla Sedan otomobildeki en yüksek indirim.
Bunun yanı sıra en düşük indirim 580.500 TL ile 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyon Toyota Corolla Sedan otomobilde bulunuyor.
Corolla Sedan araçta indirim olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 20 Ekim 2026 tarihli Toyota Corolla Sedan araç fiyat listesi yer alıyor.
TOYOTA COROLLA SEDAN ARAÇ FİYAT LİSTESİ
Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 2.545.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.965.000 TL. İndirim: 580.500 TL.
Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 2.753.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.150.000 TL. İndirim: 603.500 TL.
Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.905.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.275.000 TL. İndirim: 630.000 TL.
Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.126.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.335.000 TL. İndirim: 791.000 TL.
Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.297.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.630.000 TL. İndirim: 667.500 TL.
Not: Toyota otomotiv markası, Corolla Sedan modelinin yanı sıra diğer otomobillerinde de çeşitli indirimler sunuyor. Araç tercih etmeden önce hem Toyota hem de diğer otomotiv markalarının tüm güncel kampanyalarının incelenmesi önerilir.
İNDİRİMLİ FABIA VE KAMIQ SATIŞI BAŞLADI
Skoda otomotiv markasının 2026 Ekim ayı kampanyaları kontrol edildiğinde, Premium 1.0 TSI 115 PS DSG versiyon Kamiq SUV araçta 570.000 TL indirim olduğu görüldü. Bu indirim, Kamiq araçtaki en yüksek indirim.
Monte Carlo 130 Edition 1.5 TSI 177 PS DSG versiyon Fabia otomobilde ise 340.000 TL indirim bulunuyor. Bu indirim de Fabia otomobildeki en yüksek indirim.
EGEA'DAN UCUZ KAMIQ VE FABIA
Fiat otomotiv markasının 2026 Ekim ayı kampanyaları kontrol edildiğinde, Egea Sedan versiyon otomobillerde çeşitli indirimler olduğu görüldü.
Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR versiyon Fiat Egea Sedan otomobil, 100.000 TL indirim ile 1.990.900 TL'den satışa sunuldu. Öte yandan Elite 1.0 TSI 115 PS DSG versiyon Kamiq araç kampanyalı olarak 1.962.700 TL. Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG versiyon otomobil 1.877.900 TL. Bu noktada Fabia ve Kamiq, Fiat Egea Sedan otomobilden ucuz olarak ön plana çıktı.
Ancak diğer Fabia ve Kamiq versiyon araçlar, tüm Fiat Egea Sedan versiyon otomobillerden pahalı. Bu durum Skoda Fabia, Kamiq ve Fiat Egea Sedan otomobillerin güncel fiyat listesini merak ettirebiliyor. Aşağıda hem Egea Sedan hem de diğer modellerin 2026 model yılı, 15 Ekim 2026 tarihli fiyat listeleri bulunuyor.
SKODA KAMIQ ARAÇ FİYAT LİSTESİ
Versiyonu: Elite 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 2.149.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.962.700 TL. İndirim: 187.200 TL.
Versiyonu: Premium 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 2.569.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.999.900 TL. İndirim: 570.000 TL.
Versiyonu: Premium 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.709.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor.
Versiyonu: Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.879.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.389.600 TL. İndirim: 490.300 TL.
SKODA FABIA OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ
Versiyonu: Premium 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 2.009.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.877.900 TL. İndirim: 132.000 TL.
Versiyonu: Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.269.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.192.200 TL. İndirim: 77.700 TL.
Versiyonu: Monte Carlo 130 Edition 1.5 TSI 177 PS DSG. Fiyatı: 2.729.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.389.900 TL. İndirim: 340.000 TL.
FIAT EGEA SEDAN OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ
Versiyonu: Easy 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR. Fiyatı: 1.499.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.449.900 TL. İndirim: 50.000 TL.
Versiyonu: Easy 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR. Fiyatı: 1.950.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.850.900 TL. İndirim: 100.000 TL.
Versiyonu: Urban 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR. Fiyatı: 1.599.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.519.900 TL. İndirim: 80.000 TL.
Versiyonu: Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR. Fiyatı: 2.020.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.920.900 TL. İndirim: 100.000 TL.
Nissan Juke Ekim ayı fiyatları
Nissan’ın şehir SUV’u Juke’un Ekim ayı fiyat listesinde üç farklı versiyon bulunuyor. 1.0 DIG-T 115PS motor ve DCT şanzımanla sunulan Juke’un kampanyalı fiyatı 2 milyon 36 bin 700 TL’den başlıyor.
Versiyon Liste fiyatı Nakit alım indirimli fiyat
1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 2.351.600 TL 2.036.700 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.620.700 TL 2.155.400 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.861.400 TL 2.761.400 TL
Juke Platinum versiyonunda ticari müşterilere 360 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi sunuluyor. Platinum Premium versiyonunda ise 100 bin TL nakit alım indiriminin yanı sıra aynı kredi kampanyası bulunuyor. Çift renk opsiyonu için fiyat farkı 15 bin TL.