Otomotiv devi fişi çekiyor: Benzinli araç üretimini durduracak
Otomobil dünyasında bir dönem kapanıyor. Japon devi Subaru, Avrupa pazarında benzinli ve hibrit modellerine veda etmeye hazırlanıyor. 2027 sonuna kadar içten yanmalı motorlu araç satışlarını bitirmeyi planlayan marka, tamamen elektrikli modeliyle yola devam edecek.
Otomobil dünyasında elektrikli dönüşüm hız kazanırken Japon üretici Subaru da Avrupa stratejisinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Markanın yıllardır öne çıkan içten yanmalı motorlu modelleri birer birer satıştan kaldırılacak.
2027 sonuna kadar benzinli ve hibrit motorlu araç satışlarını sonlandırmayı planlayan Subaru, 2028 itibarıyla Avrupa pazarında yalnızca tamamen elektrikli modellerini sunacak. Dönüşümün ilk adımı ise markanın ikonik modellerinden Outback ile atılacak.
Avrupa’da yılda yaklaşık 23 bin araç satan ve yüzde 0,2 pazar payına sahip Subaru, dönüşüm kapsamında benzinli modellerini kademeli olarak satıştan kaldıracak.
KADEMELİ OLARAK SATIŞTAN KALKACAK
Subaru’nun Avrupa’daki dönüşümünün ilk aşamasında Outback modelinin satışları 2026 sonunda sona erecek. Impreza, Crosstrek ve Forester modellerinin de 2027 yılına kadar Avrupa pazarından çekilmesi planlanıyor.
Marka, 2028’den itibaren Avrupa Birliği pazarında üç elektrikli modelle faaliyet gösterecek:
Solterra
E-Outback: ABD pazarında Trailseeker adıyla satılıyor.
Uncharted
Toyota ile ortak geliştirilen bu modeller, sırasıyla Toyota bZ4X, bZ4X Touring ve C-HR+ modellerinin elektrikli platformlarını temel alıyor.