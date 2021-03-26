Ekonomi Borsa İstanbulun yeni genel müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu

Mehmet Hakan Atilla'nın istifası sonrası Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine Korkmaz Enes Ergun getirildi. Ergun, Borsa İstanbul'da Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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Borsa İstanbulun yeni genel müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu
Korkmaz Enes Ergun

Borsa İstanbul'dan geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa ettiği bildirilmişti.

Genel müdür yardımcısıydı

Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu. Ergun, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Ergun, 24 yıllık borsa kariyerinde birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmesi işlemlerini yürütüyordu.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti
EKONOMİ
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

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