Borsa İstanbul'dan geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa ettiği bildirilmişti.
Genel müdür yardımcısıydı
Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu. Ergun, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Ergun, 24 yıllık borsa kariyerinde birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmesi işlemlerini yürütüyordu.