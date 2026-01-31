Bora Kaplan çetesinin iki numarasıydı: Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sertçelik, Macaristan’da yakalanmasının ardından yürütülen adli ve diplomatik süreçler sonucunda ülkeye iade edildi.

Emniyet ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Macar Polisi’nin desteğiyle gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Bora Kaplan organize suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirtilen Sertçelik Macaristan’da yakalanmıştı.

SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI: ESENBOĞA’DAKİ YAKALAMA

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 8 Eylül 2023 tarihinde suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan’ı Esenboğa Havalimanı’nda yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı. Bu operasyonla birlikte Ankara merkezli organize suç soruşturması derinleştirildi. Örgüt yapısı, hiyerarşisi ve bağlantılarına ilişkin kapsamlı bir dosya oluşturuldu.

“İKİ NUMARALI” SANIK VE GİZLİ TANIK OLMA SÜRECİ

Soruşturma kapsamında örgütün “iki numarası” olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Serdar Sertçelik, daha sonra dosya kapsamında M7 kod adıyla gizli tanık yapıldı. Sertçelik’in verdiği ifadeler, dosyanın ana omurgalarından biri haline geldi. Ancak süreç içinde gizli tanığın konumu ve güvenliği, alınan adli tedbirler ve emniyet uygulamaları tartışma konusu oldu.

ELEKTRONİK KELEPÇE ALTINDA YAPILAN İHLALLER

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 10 Ekim 2023 tarihli kararıyla Sertçelik hakkında konutu terk etmeme adli kontrolü uygulandı. 18 Ekim’de elektronik kelepçe takıldı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İzleme Merkezi kayıtlarına göre Sertçelik, elektronik kelepçe takıldıktan 8 gün sonra konutunu ilk kez terk etti.

30–31 Ekim ile 1–2, 19–21 ve 27 Kasım tarihlerinde toplam 9 ihlal tespit edildi. İhlaller, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi.

SİLAHLI YARALAMA VE EVDE İFADE

Sertçelik’in 20 Kasım 2023’te Ankara’da bir restorana gittiği, burada silahlı saldırıda yaralandığı ortaya çıktı. Doktor raporunda sol ayağına ilişkin kalıcı hasar riski belirtildi. Bu rapor gerekçe gösterilerek, silahla yaralama olayına ilişkin ifadesinin evinde, avukat huzurunda alındığı öğrenildi.

Bu aşamada, ihlallere rağmen ev hapsinin neden cezaevi tedbirine çevrilmediği kamuoyunda ciddi soru işaretleri yarattı.

YouTube'da yaptığı açıklamalar ile dikkat çekmişti.

FİRARA GİDEN YOL

Gizli tanık olduğu süreçte Sertçelik, önce Ankara’da bir çorbacıda silahlı saldırıya uğradı. Ardından yurt dışına firar etti. Firarın ardından Sertçelik, çeşitli suçlardan firari bulanan Erk Acarer’in YouTube programına katılarak M7 kodlu gizli tanığın kendisi olduğunu açıkladı.

Aynı dönemde YouTube üzerinden yaptığı yayınlarda, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün AK Parti ve MHP’ye kumpas kurduğunu, bazı polisler tarafından eski ve mevcut bakanlar ile siyasilere ilişkin ifade vermeye zorlandığını iddia etti. Bu açıklamalar kamuoyunda ve siyaset kulislerinde geniş yankı buldu.

ULUSLARARASI TAKİP VE YAKALAMA

İçişleri Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sertçelik’in 25 Mayıs 2024’te Macaristan’da yakalandığını duyurdu. MİT, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol–Europol Daire Başkanlığı’nın müşterek çalışmalarıyla Sertçelik’in önce Karadağ’da, ardından kara yoluyla Sırbistan üzerinden Macaristan’a geçtiği tespit edildi.

Sertçelik’in, Gürcistan sahte pasaportu ve “Simeon Nikos” adına düzenlenmiş kimlikle Roszke Sınır Kapısı’ndan giriş yapmaya çalışırken yakalandığı bildirildi.

2024'te Macaristan’da yakalandı.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Sertçelik hakkında, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Kasten öldürme", "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "Malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırma" suçlamalarıyla uluslararası arama kararı bulunuyordu. Yakalanmasının ardından iade süreci başlatıldı ve Sertçelik Türkiye’ye getirildi.

EMNİYET İÇİNDEKİ SORUŞTURMA VE SONRASINDAKİ YARGILAMA SÜRECİ

Sertçelik’in firarıyla bağlantılı olarak, aralarında emniyet içinde farklı kademelerde görev yapan personelin de bulunduğu 11 sanık, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Dosyada adı geçen Murat Çelik, Kerem Gökay Öner, Şevket Demircan, Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca, Metehan İlkyaz, Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik hakkında; görev ihmali, gizli bilgilerin sızdırılması ve suçluyu kayırma iddiaları gündeme geldi.

Ayrıca Mülkiye Başmüfettişleri raporu doğrultusunda üç polis müdürü açığa alındı. Savcılık talimatıyla evlerinde arama yapıldı. Aramaların, TCK 316 (suç için anlaşma), TCK 258 (göreve ilişkin sırrın açıklanması), TCK TCK 277 (yargı görevini etkileme), TCK 283 (suçluyu kayırma) ve TCK 285 (gizliliğin ihlali) kapsamında yürütülen soruşturmalarla bağlantılı olduğu bildirildi.

GİZLİ TANIĞIN KENDİNİ DEŞİFRE ETMESİ

Dosyada en çok tartışılan başlıklardan biri de, gizli tanığın bizzat kendini ifşa etmesi oldu. Sertçelik, yurt dışındayken yaptığı açıklamalarla Kaplan davasındaki M7 kodlu gizli tanığın kendisi olduğunu açıkça ilan etti. Bu durum, hem gizli tanık güvenliği hem de soruşturma usulleri açısından yeni bir tartışma başlattı.

SÜRECİN BUNDAN SONRAKİ SAFHASI

Türkiye’ye getirilen Sertçelik’in, devam eden soruşturma ve davalar kapsamında yeniden adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.

ABK SORUŞTURMASI ÖNCESİ BOŞANMIŞTI

Sertçelik’in, 2021 yılında evlendiği oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile 2023’te boşandığı da kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer aldı.

Soruşturmalar öncesi anlaşmalı olarak boşandığı eşi Nilsu Berfin Aktaş.







