Veysel Şahin'in mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Veysel Şahin hakkında 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ile Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama suçlarından soruşturma yürütüldü.

HAKSIZ KAZANÇ

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde, şüphelinin üzerine atılı eylemler doğrultusunda haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Bu kapsamda, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının aklanmasının önlenmesi amacıyla, şüpheliye ait taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesapları ile kripto para piyasası ve borsalarında bulunan varlıklara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen el konuldu. El koyma işlemlerinin, Sulh Ceza Hakimliğince de onaylandığı kaydedildi.

İADE EDİLECEK

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli Veysel Şahin’e ait global şirketlerde bulunan yaklaşık 460 milyon avro değerindeki kripto varlıkların, ilgili global şirket tarafından dondurulduğu, söz konusu varlıkların Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi. Kamuoyunda bahis baronu olarak bilinen Şahin, 2023 yılına kadar tutuklu kalmış sonrasında yurt dışına kaçmıştı.











