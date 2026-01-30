Bakan Bayraktar duyurdu: 2026'da 8 milyon hane kendi doğal gazımızla ısınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'de 2026 yılında inşallah 8 milyon hane kendi doğal gazımızla ısınacak. İnşallah 2028'de 16-17 milyon haneye çıkacağız. Ve hedefimiz, Türkiye'deki bütün hane halkının doğal gaz ihtiyacını inşallah kendi gazımızla karşılamak" dedi.





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve toplantı için Hatay'a geldi. Bayraktar'ı havalimanında Vali Mustafa Masatlı, milletvekilleri ve belediye başkanları karşıladı. İlk olarak Vali Masatlı'yı makamında ziyaret eden Bakan Bayraktar, şeref defterini imzaladı. Bakan Bayraktar daha sonra basına kapalı toplantıya katıldı. Bayraktar ardından AK Parti İl Danışma Meclisi'nde düzenlenen toplantıda partililer ile bir araya geldi. Burada konuşan Bayraktar, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin ardından yapılan inşa çalışmalarını hatırlatarak, "Dünyanın hiçbir ülkesinin, 11 ili, yaklaşık 14 milyon nüfusu etkileyen bu kadar büyük bir felaketi emin olun; bu kadar kısa bir süre içerisinde, bu kadar büyük bir felaketin üstesinden gelme imkan ve ihtimali yok" dedi.





"Su yok, çöp toplama yok"





CHP'li belediyeleri de eleştiren Bakan Bayraktar, "Bize diyorlar ki efendim, 'Elektriğe, doğal gaza işte zam yapıyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz.' Ya siz arkadaş, Allah'ın suyunu yüzde 350 zamlar yapacak ne oldu? Elektrik fiyatları artmış da o yüzden su fiyatları artmış. Elektriğe bizim yaptığımız zam belli, yüzde 43, iki senede, üç senede yüzde 43 zam gelmiş. Ona yüzde 43 zam gelirken siz bedava suyu nasıl yüzde 350 zam yaptınız? Ha bırakın zammı bari suyu verin, vatandaş yüksek fatura ödemeye alıştı, tamam. Bari suyu verin, su da yok. Su yok, çöp toplamak yok, yürüyen merdivenler, yürümeyen merdiven haline gelmiş. Otobüsler çalışmıyor. Ya arkadaş siz Türkiye'yi yönetmeye talip olacaksınız. Siz daha belediyelerdeki bu en temel hizmetleri sunmaktan acizsiniz. Nasıl olacak bu iş? Bunu deyince çok bozuldular. Bozulmaya hacet yok. Bakın bir biraz önce söyledim. 2002 yılında 5 tane ilde doğal gaz vardı. Bugün Hatay dahil 81 ilde doğal gaz var. Çünkü Cumhurbaşkanımız özellikle hanımefendiler sizler için dedi ki; 'Bizim bu konforlu, temiz, çevreci yakıtı, vatandaşımızın ayağına götürmemiz lazım. Türkiye'de doğal gazın ulaşmadığı hiçbir hane kalmayacak.' Özellikle hanımefendileri düşünerek, evin çilesini esas çeken sizleri düşünerek bu hedefi ortaya koyduk. Bu hedefi öyle suyu daha vatandaşına sunamayan bir belediyecilik anlayışı, herhangi bir kişi yapamaz bunu. Bugün 81 ilde Türkiye'yi düşündüğünüz zaman koca bir ülke, dere tepe, dağları aşıyorsunuz" dedi.





"Karadeniz'in derinliklerinde doğal gazı bulduk"





Bakan Bayraktar, "Buralarda artık doğal gazımız var. Şimdi inşallah gitmeyen mahallelerimize, en küçük yerlere dahi artık doğal gazı götürür hale geldik. Ama sadece böyle 250 bin kilometre boru hattı yapmakla kalmıyor bu iş. Doğal gazı siz dünyanın bir ucundan alıyorsunuz, getirip işte evlerimize kadar veriyoruz. Biz ne dedik? Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak için kendi doğal gazımızı üretiyoruz. Karadeniz'in derinliklerinde doğal gazı bulduk. Bize 'Niye arıyorsunuz' veya 'Arasalar da bunlar bulamazlar' demişlerdi. O gazı bulduk. 3 yıldan kısa bir süredir ürettik ve bugün 4 milyon evde kendi doğal gazımızı kullanır hale geldik. Türkiye'de 2026 yılında inşallah 8 milyon hane kendi doğal gazımızla ısınacak. İnşallah 2028'de 16-17 milyon haneye çıkacağız. Ve hedefimiz, Türkiye'deki bütün hane halkının doğal gaz ihtiyacını inşallah kendi gazımızla karşılamak. Gemilerimizle arıyoruz. Yavuz'la, Fatih'le, Kanuni'yle, Abdülhamit Han ile, yeni iki sondaj gemimizi aramaya devam ediyoruz. Türkiye'de arıyoruz, yurt dışında arıyoruz. Gece-gündüz büyük bir gayretle, büyük bir emek içerisinde inşallah ülkemiz enerjide bağımsız kılana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.





"Bütün dünyada bir yüksek enflasyon meselesi var"

Bakan Bayraktar, "Dar gelirli vatandaşlarımız, emeklilerimiz hayat pahalılığıyla mücadele ediyorlar. Ama şöyle bir geçmiş 5 yıla bakın. 2020 yılında bu toplantı da biraz pandemi dönemini hatırlattı. O zaman biliyorsunuz; salon toplantıları yapamıyorduk, herkes maskeyle oturuyordu. Hatırlıyor musunuz o günleri? Ekonomi çarkları durmuş bir zaman yaşadık. Bütün dünya büyük bir ekonomik buhrana girdi. 2022 yılında hemen bölgemizde büyük bir savaş patlak verdi. Hala devam ediyor. 2023 yılı zaten biraz önce ifade ettik. Asrın felaketi, bütün ülkemizi çok derinden etkileyen depremleri yaşadık. Ve dünyada yaşanan, çevremizde yaşanan bu kadar sıkıntıya rağmen bakın sadece depremin maliyeti ülkemize yaklaşık 100 milyar dolar. Ama eğer bizim Hazinemiz güçlü olmasaydı, ekonomimiz güçlü olmasaydı, ayakta olmasaydı; bunları yapma imkanımız yoktu. Bütün bunlar olduğu için Türkiye'de şu anda ve bütün dünyada bir yüksek enflasyon meselesi var" dedi.





Bakan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:





"Ama her şeyin farkındayız. Ve inşallah bu sorunları da ancak 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti çözer’ diyoruz. Onun için bu istişare toplantıları çok önemli. Sizlerden alacağımız fikirler, sizlerin yaklaşımları bizim için çok önemli. Bunlarla ilgili büyük bir çabanın içerisinde olduğumuzdan, önümüzdeki süreçte çok daha iyi neticeler alacağımızdan, vatandaşlarımızın ekonomik olarak da güçlenmesini sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bizim çok önemli bir faturamız, dışarı ödediğimiz para var. Türkiye kömür ithal ediyor, Türkiye doğal gaz ithal ediyor, petrol ithal ediyor. Dolayısıyla biz ne kadar Gabar'da üretimimizi artırırsak, Karadeniz'de, Türkiye'nin farklı yerlerinde, Diyarbakır, Siirt'te, Hakkari'de, Batman'da, Adıyaman'da ne kadar çok petrol üretirsek; o kadar Hazinemiz güçlü olacak."





"Hazineden enerji desteklerini verebiliyoruz"

Bakan Bayraktar, "Ve biz şunu yapıyoruz. Diyoruz ki vatandaşlarımız zaten böyle bir ekonomik sıkıntı içerisindeler. Nasıl destekleyebiliriz? Ve pandemiden beri devam eden enerji desteklerimiz var. Hem elektrikte hem doğal gazda. Elektrikte yaklaşık yüzde 50, faturalarınıza veya telefonlarınızda artık mesaj geliyor değil mi? Şu kadar faturanın, şu kadarı devlet tarafından karşılanıyor. Hazinemiz güçlü olmasa biz o doğal gazı kendimiz üretip, para cebimizde kalmasa bu destekleri nasıl verebiliriz? İşte o petrol, o doğal gaz sayesindedir ki biz bu Hazineden bu enerji desteklerini verebiliyoruz. Doğal gaz faturalarının yüzde 45'ini, 2 bin lira faturanın yaklaşık 900 lirasını devlet olarak biz karşılıyoruz. İnşallah bundan sonra da özellikle dar gelirli, sabit gelirli vatandaşlarımıza enerji desteklerine devam edeceğiz" diye konuştu.















