Enerji Bakanı Bayraktar: Doğalgaz ve elektriğe şubat ayında zam yapılmayacak

Enerji Bakanı Bayraktar: Doğalgaz ve elektriğe şubat ayında zam yapılmayacak

11:5529/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
Bakan Alparslan Bayraktar
Bakan Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektriğe şubat ayında zam yapılmayacağını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

YASAL UYARI

