Enerji Bakanı Bayraktar: Doğalgaz ve elektriğe şubat ayında zam yapılmayacak

Bakan Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektriğe şubat ayında zam yapılmayacağını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
#doğalgaz
#elektrik
#zam