Herkes peteklerin arkasına bunu koyuyor: Kombiye dokunmadan faturayı düşürüyor

12:0028/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
Kışla birlikte kabaran doğalgaz faturaları hane bütçesini zorlarken, eski ama etkili bir tasarruf yöntemi yeniden konuşuluyor. Peteklerin arkasına yerleştirilen alüminyum folyo, radyatörden çıkan ısının duvara kaçmasını engelleyip odayı geri yansıtıyor. Sonuç: Daha hızlı ısınan ev, daha az çalışan kombi, daha düşük fatura. Basit bir uygulama ama doğru yapıldığında ölçülebilir tasarruf sağlıyor.

Soğukların bastırmasıyla birlikte evlerde aynı tartışma yeniden alevleniyor...

Kombi ayarı kaç olmalı, petekler sonuna kadar açık mı kalmalı, ısınırken bütçe nasıl korunur?

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, milyonlarca haneyi büyük yatırımlar yerine küçük ama işe yarayan çözümlere yöneltti.

Kalın perdeler, halılar, kapı altı süngerleri derken şimdi dikkatler peteklerin arkasına çevrildi.

Son günlerde birçok evde sessiz sedasız uygulanmaya başlanan yöntem şu: Peteklerin arkasına alüminyum folyo yerleştirmek.

Bu basit müdahale, radyatörden çıkan ısının duvar tarafından emilmesini engelliyor. Yansıtılan ısı tekrar odaya dönüyor, böylece aynı ayarda daha fazla ısınma sağlanıyor.

Masrafı yok denecek kadar az, uygulaması birkaç dakikalık. Özellikle yalıtımı zayıf, dış cepheye bakan dairelerde etkisi daha net hissediliyor.

Kombiyi kısmadan tasarruf arayanlar için, gözden kaçan ama sonuç veren bir detay olarak öne çıkıyor.

#Kombi
#doğalgaz
#petek
