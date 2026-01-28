Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Azerbaycan ile Ermenistan arasında enerji taşımacılığı anlaşması

Azerbaycan ile Ermenistan arasında enerji taşımacılığı anlaşması

00:1628/01/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Sıvı gaz ve bitüm Azerbaycan üzerinden Ermenistan’a taşınacak.
Sıvı gaz ve bitüm Azerbaycan üzerinden Ermenistan’a taşınacak.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında, Azerbaycan toprakları üzerinden sıvı gaz ve bitümün demir yolu ile Ermenistan’a taşınmasına yönelik mutabakat sağlandı. Anlaşmanın, iki ülke arasında ticari geçiş ve ekonomik temaslar açısından yeni bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında, Azerbaycan toprakları üzerinden sıvı gaz ve bitümün demir yolu ile Ermenistan'a taşınmasına yönelik anlaşmaya varıldı.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, iki ülke arasında sıvı gaz ve bitüm taşımacılığına ilişkin mutabakat sağlandığını belirtti.

Papoyan, mutabakat kapsamında Azerbaycan topraklarından geçiş sağlanarak sıvı gaz ve bitümün demir yolu ile Ermenistan'a taşınmasının mümkün hale geldiğini ifade ederek, Ermenistanlı iş insanlarının bu imkandan yararlanmaya başlayabileceğini kaydetti.

Açıklamada, sıvı gaz ve bitümün hangi ülkeden alınacağı belirtilmese de Ermenistan'ın bu ürünleri Rusya'dan temin ettiği biliniyor.



#Azerbaycan
#Ermenistan
#sıvı gaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed ocak 2026 faiz kararı öncesi piyasa beklentileri ne yönde?