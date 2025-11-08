Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kars
Ermenistan sınırında korkutan örtü yangını

Ermenistan sınırında korkutan örtü yangını

21:378/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Kars’ta Ermenistan sınırında çıkan örtü yangını korkulu anlar yaşattı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, köylüler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Türkiye’nin Ermenistan sınırında iddiaya göre Ermenilerin havai fişek atması sonucu bölgede bulunan kuru ot ve çalılıklar alev alarak yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen örtü yangını, Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Süngüdere köyüne kadar ulaştı. 

Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Akyaka Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, Ermeniler kendi bölgesinde, Süngüdere köylüleri de kendi köyleri sınırlarında traktörleri ile söndürme çalışmalarına destek verdi. 

Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

#kars
#Ermenistan
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro detayı şekillendi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...