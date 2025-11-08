Ermenistan sınırında korkutan örtü yangını

Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Akyaka Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, Ermeniler kendi bölgesinde, Süngüdere köylüleri de kendi köyleri sınırlarında traktörleri ile söndürme çalışmalarına destek verdi.