THY Urumçi'ye sefer başlatıyor

04:0012/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
Türk Hava Yolları, Çin’in kuzeybatısında yer alan Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak bilinen Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'ye sefer başlatma kararı aldı. Urumçi seferlerinin, bölge halkıyla ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

Türk Hava Yolları (THY), Çin Halk Cumhuriyeti'nin Urumçi şehrine sefer başlatma kararı aldığını duyurdu. THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin Urumçi şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi. Çin’in kuzeybatısında yer alan, "Doğu Türkistan" olarak da bilinen Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi, Türkiye’nin bölge halkıyla ilişkilerini geliştirmesi açısından önem taşıyor.

DOĞU TÜRKİSTAN'IN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI OLACAK

Uzun yıllardır Pekin Yönetimi’nin baskısı altında yaşayan bölgeye THY’nin sefer başlatması ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesi açısından da önem taşıyor. THY'nin Doğu Türkistan'a düzenleyeceği ilk seferle Türkiye-Çin ikili ticaretindeki dengesizliği azaltılmasına katkı vermesi bekleniyor. Düzenlenecek karşılıklı seferler, Uygur Türklerinin dünyaya açılan kapısı da olacak. Öte yandan, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin yolcu memnuniyetinin yüzde 86'ya çıktığını bildirdi. Ekşi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2025'te uçak içi ekranlarda 1 milyon 200 bin yolcunun katılımı ile yapılan anket sonuçlarını paylaştı. Yolcuların memnuniyet oranlarını aktaran Ekşi, "2024 yılına göre memnuniyet oranları, ikram 79'dan 82'ye, kabin ekibi 88'den 90'a, genel memnuniyet 82'den 86'ya çıktı" ifadelerini kullandı.



