İHH'nin ramazan yardımları Kilis'ten Türkiye'ye dağıtılacak

Ramazan boyunca çeşitli etkinliklerin yapılacağını ifade eden Alaca, "Toplu iftarlar, yetimlere yönelik kıyafet, bayramlık ve elbise dağıtımları yaparak vatandaşlarımızı ramazanda yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

İHH olarak 67 ülkede tüm ramazan boyunca faaliyetlerin devam edeceğini dile getiren Alaca, "Başta Gazze olmak üzere Sudan ve Suriye'de toplu iftarlarımız, kumanya ve fitre zekat dağıtımlarımız olacak. Bize destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.