Ümraniye Ramazan'a hazır: Maneviyat paylaşma ve dayanışma ayı başlıyor

Ramazan etkinlik çadırı programları

İlçedeki meydanlar Ramazana yakışır aydınlatmalarla ışıl ışıl olacak. 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda kurulan Ramazan Çadırı’nda çocuklar için tiyatro oyunları sahnelenecek. Miniklerin unutulmaz anılar biriktireceği etkinlikler, aileler için de sıcacık bir Ramazan atmosferi sunacak.

Gündüz kuşağında Necmettin Nursaçan’dan Said Ercan’a kadar pek çok kıymetli isim Ramazan Etkinlik Çadırı’nda Ümraniyelilerle buluşacak. İftar vakitlerini daha anlamlı kılmak için hazırlanan “İftara Doğru” programı, Muaz Ete’nin sunumuyla izleyiciyle buluşacak. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Karataş gibi sevilen hocaların katılımıyla Ramazanın manevi iklimi derinden hissedilecek. Ezgi ve tasavvuf müziği dinletileriyle çadırda huzur dolu anlar yaşanacak.

Enderun usulü teravih namazları

Ramazanın manevi atmosferini en güzel şekilde yaşatmak için Ümraniye’nin farklı camilerinde Enderun usulü teravih namazları kılınacak. Osmanlı geleneğini yansıtan, farklı makamlarla eda edilen bu özel ibadet, birbirinden güzel ilahiler eşliğinde gönüllere dokunacak.

Gençler İçin İftar Buluşmaları

Ramazanın birlik ve beraberlik ruhu, gençleri de aynı sofrada buluşturacak. İlçedeki farklı liselerde düzenlenecek iftar programları sayesinde öğrenciler, paylaşmanın ve birlikte olmanın bereketini yaşayacak.

İhtiyaç sahiplerine erzak kolisi desteği

Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri unutmayacak. Temel gıda malzemelerinden oluşan erzak kolileri, belediye ekipleri tarafından hazırlanarak vatandaşların evlerine kadar ulaştırılacak. Böylece yüzlerce ailenin sofrasına bereket, gönüllerine huzur taşınacak.

Destek kartı ile yardım

İhtiyaç sahibi vatandaşların kendi alışverişlerini yapabilmelerine imkân tanıyan Ümraniye Belediyesi Sosyal Destek Kartı, anlaşmalı marketlerde kullanılabiliyor. Bu sayede aileler ihtiyaçlarını kendileri belirleyerek Ramazan sevincini gönül rahatlığıyla yaşayabilecek.

İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti

Ümraniye Belediyesi Aşevi, Ramazan boyunca her gün sıcak yemekler hazırlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına bereket katacak. Evinde yemek yapamayan ya da zor durumda olan vatandaşlar için oluşturulan hizmet, büyük bir dayanışma örneği olacak.

İftariyelik dağıtımlarıyla sokakta da dayanışma

İftara, yolda denk gelen vatandaşlar da unutulmadı. Ümraniye’nin çeşitli noktalarında, özellikle metro çıkışları ve yoğun bölgelerde kurulacak stantlarda su, hurma, sandviç ve meyve suyundan oluşan iftariyelik paketler dağıtılacak. Böylece orucunu yolda açan vatandaşlar da Ramazanın paylaşma ruhunu hissedecek.