Ömer Çelik: Terörün bütün unsurları ile ortadan kalkması gerekir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Asrın felaketinde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Büyük bir felaketti. Yaralar sarıldı, sarılmaya devam ediyor. Teşkilatlarımız deprem bölgelerinde olacak. Şehitliklerimizi ziyaret edeceğiz. Kaybı olan, yaralısı olan aileleri ziyaret edeceğiz.

Hatay'daki törende 455 bininci konut teslim edilmişti. Yapılmaz denilen işler yapıldı. Türkiye'nin diz çökmeyeceği, millet olarak her şeyin üstesinden geleceğimiz görüldü.

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Barış gündemleri oluşurken bir türlü mesafe alınamıyor. Geçtiğimiz günlerde can alıcı saldırılar karşılıklı olarak gerçekleştirildi. Gazze soykırımı devam ediyor. İran'daki gelişmeler için bütün dünya nefesini tutmuş durumda. 'Müzakerelerde sonuç alınacak mı, saldırı mı ortaya çıkacak' diye bu gündemler gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, ortaya koyduğu irade, ortaya koyduğu tabloda bu şoklar karşısında Türkiye'nin dayanıklılığını bir kere daha gösteriyor.

Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, ortaya koyduğu irade ve ortaya çıkan tabloda bütün bu meydan okumalar karşısında Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Bu çerçevede Davos toplantısında yapılan konuşmalarda Kanada Başbakanının yaptığı konuşma gündem oldu. Yeni bir döneme geçileceğinden bahsetti herkes. Bu süreçle ilgili herkesin kafasında sorular var. Küresel düzenin eski manada tanımlanmayacağı yepyeni adımlar atılması gerektiği söylendi. Bilinen çifte standartlarına, iki yüzlülüklerine dikkat çekildi.

Dikkat edilmesi gereken kurallar bol miktarda zikredilirken Gazze soykırımı olduğunda susulduğu için düzenin iflas etmesinin sembolü oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk defa "Dünya 5'ten büyüktür" dediğinde küresel düzenin iki yüzlülüklerine dikkat çekmek istemiştir.

Yapay zekanın ortaya çıkmasıyla kitlelerin işsiz kalmasıyla karşılaşılacak sorunlar herkesin gündeminde.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER