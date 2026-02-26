Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki: Siyasi navigasyon problemi

Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı “ilahi okuyor” diyerek hedef almasına tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı “ilahi okuyor” diyerek hedef almasına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısındaki hitabına yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi. Özel’in "siyasi navigasyon" problemi yaşadığını savunan Çelik, "AK Parti grubunda sadece milletin dili konuşulduğu için anlamakta zorluk çekiyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladığı mesajında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eleştirilerine de değindi. Özel’in tespitlerinin dayanaksız olduğunu vurgulayan Çelik, AK Parti’nin "milletin partisi" olduğunu hatırlatarak; "Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın yürüyüşünün daha nice bereketli yılları olsun" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda “ilahi okuyor” diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanının “siyasi navigasyon” problemi vahim bir noktaya geldi. Tesbitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor.

AK Parti milletin partisidir. Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin Ak Parti grup toplantımızda Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün neticesidir.

Sn Özgür Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskı ile öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan bir siyasi geleneği sürdürdüğü için bir türlü bunları anlamıyor. Ak Parti grubunda sadece milletin dili konuşulduğu için anlamakta zorluk çekiyor.

Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Sadece millete adanmış ve sadece milletin dilini konuşan yürüyüşünün daha nice bereketli yılları olsun."



