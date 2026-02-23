AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin siyonist elçisine tepki: Çocukların öldürülmesini savunmak cinayettir ve soykırımdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katil İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ya da diğer işgal altındaki Arap toprakları üzerinde hiçbir hakkı ve egemenliği olmadığını belirterek ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

"İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ya da diğer işgal altındaki Arap toprakları üzerinde hiçbir hakkı ve egemenliği yoktur.

İsrail’in, dost ve kardeş Arap Devletlerinin egemenliğine yönelik her türlü tehdidi gayrı meşrudur.

İsrail’in Batı Şeria'yı ilhak etme veya Gazze Şeridi'nden ayırma girişimleri “mekansal soykırım” faaliyetidir. İşgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi ise açık saldırıdır.

ABD'nin İsrail Büyükelçisinin Netanyahu hükümeti tarafından Gazze’de çocukların öldürülmesine destek vermesi insanlık dışı ve korkunç bir yaklaşımdır. Bu Büyükelçinin teo-politik bir yaklaşımla bazı Arap devletlerinin topraklarını gaspetmeyi hedefleyen “Büyük İsrail” projesini savunması, en temel hukuk ilkelerine ve insanlık değerlerine karşıdır. Teolojik-fanatik iddiaların uluslararası hukukun yerine konulmaya çalışılmasının tüm bölgede çok vahim sonuçları olur. İsrail’in Ortadoğu’da egemenlik kurmasını savunarak kardeş devletleri tehdit eden bu yaklaşımı kökten reddediyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca “İsrail’in sınırları neresidir?” diye sorarak bu saldırgan ve işgalci zihniyetin sinsi planlarına karşı tüm dünyayı yıllardır uyarmaktadır. Yaşanan her gelişme Cumhurbaşkanımızın yıllardır BM kürsüsünden tüm dünyanın gözü önünde yaptığı uyarıların ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Çocukların öldürülmesini savunmak cinayettir ve soykırımdır. Gazze ve Batı Şeria’da Filistinlilerin evlerini ve yurtlarını işgal etmek soykırım siyasetinin parçasıdır. Bunlar tüm insanlık değerlerine saldırıdır.

Bu zihniyetle mücadelenin insanlık mücadelesi olduğunu biliyoruz. Bu barbarlığa direnmek, insani ve siyasi olarak yapılması gerekenlerin ilk maddesidir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen ve birleşik Filistin Devleti’ni savunmaya ve soykırımcı insanlık düşmanlarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz.

“Soykırım örgütü”ne karşı mücadele, insanlığı ve medeniyeti savunma mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye bu soykırım örgütüne karşı insanlık ittifakının en önünde yer alarak tarihin doğru ve haklı tarafında durmaktadır.

Bugün herkesin barış, hukuk, adalet ve insanlık adına sorması gereken soru, Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünden defalarca sorduğu sorudur: İsrail’in sınırları neresidir?"

NE OLMUŞTU?

"Nil'den Fırat'a kadar uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" ileri süren ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, "İsrail'in güvenlik içinde var olma hakkı olarak" tanımladığı Siyonizm ideolojisini savundu.

ABD elçisi Huckabee, Amerikan X sosyal medya hesabından, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Siyonizm üzerine yaşadıkları tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Carlson'un tartışmanın başında kendisine Hristiyan Siyonizminin dini arka planı hakkında soru yönelttiğini belirten Huckabee, ancak konuşmanın zamanla konuyla ilgisi olmayan başlıklara kaydığını iddia etti.

Kendisinin eski bir Baptist papazı olduğunu söyleyen Huckabee, Siyonizmin siyasi tanımına açıklık getirmek istediğini belirterek "Siyonizm, İsrail'in güvenli ve emniyetli bir şekilde var olma hakkına sahip olduğuna dair inançtır. Bu kadar basit ve nettir." ifadesini kullandı.

İsrail'e desteğin yalnızca teolojik bir temele dayanmadığını öne süren Huckabee, İsrail'in "güvenlik içinde var olma hakkını" savunan birçok Hristiyanın da bu çerçevede Siyonist olduğunu ileri sürdü.

Katolik dünyasının son iki ruhani liderinin İsrail ziyaretlerine atıfta bulunan Huckabee, eski Papa 16. Benedictus'un Mayıs 2009’da, Papa Francis’in ise Mayıs 2014’te İsrail’i ziyaret ettiğini belirtti.

Huckabee ayrıca Katolik dünyasının etkili isimlerinden Papa II. John Paul'ün de Hristiyan Siyonist olduğunu öne sürdü.

Röportaj sırasında muhatabının İsrail’in var olma hakkını desteklediğini açıkça ifade etmediğini ileri süren Huckabee, Siyonist olmak için bunun İncil tarafından emredildiğine inanmanın şart olmadığını savundu.

Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a röportaj vermiş, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

ABD'li gazeteci Carlson'ın, İsrail’in "vadedilmiş topraklar" iddiasına ilişkin sorusu üzerine ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İncil’e atıfta bulunmuştu.