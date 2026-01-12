AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: SDG'yi İsrail cesaretlendirdi





AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"İsrail bölgeyi ateşe atıyor. Netanyahu'nun her adımı savaşı tetikliyor. İran'a dışarıdan müdahale kötü sonu doğurur. İran'da kaos istemiyoruz. İsrail kışkırtmasıyla çıkacak olay daha büyük kriz yaratır. Gazze’de sarı hat çekilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini ifade ediyoruz. Gazze’ye daha çok insani yardım girmesi konusunda uluslararası toplumun iradesi son derece önemlidir.





"Venezuela’nın yanındayız"

Venezuela’daki müdahalenin, Maduro’nun şu anda bulunduğu durumun yarattığı etkiler devam ediyor. Biz her zaman Venezuela’nın yanındayız. Bu ülkelerin bağımsızlığına, egemenliğine, iç barışına ve istikrarına dönük adımların atılmaması gerektiğini net bir şekilde ifade ediyoruz. Venezuela halkıyla dayanışmamızı bir kez daha buradan ifade etmiş olalım. Venezuela halkının barış içinde mutlu bir geleceğe sahip olması için Türkiye her zaman yanlarındadır.





"Suriye hükümeti tavrını ortaya koydu"

Suriye’de önemli gelişmeler oldu. Burada dikkat çektiğimiz durum haklı çıkmıştır. Burada SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi sivil yerleşim alanlarına saldırdılar, konutlara saldırdılar ve pek çok kamu kurumuna saldırarak sıkıntılı bir tablo ortaya çıkardılar. Suriye hükümeti tavrını ortaya koydu. Bundan sonrasının istikrarla sonuçlanması gerektiği en önemli temennimizdir.





"SDG soykırımcı siyaset odakları tarafından cesaretlendirilmektedir"

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, Suriye’nin egemenliğinin korunması bizim açımızdan hassas konulardır. 10 Mart mutabakatına uymaları halinde hiçbir sorun kalmayacaktır. 10 aydır SDG’nin çeşitli müzakere alanlarından kaçtığını, sürece karşı tutum sergilediğini görüyoruz. SDG soykırımcı siyaset odakları tarafından cesaretlendirilmektedir.





"Bu bir Arap-Kürt çatışması değil"

Burada Kandil’in doğrudan müdahalesi ile süreci çatışmaya sürükleyen, olayların daha da büyümesini sağlamaya çalışan hattı da net bir şekilde gördük. Burada herhangi bir sorun büyümemesi, daha fazla kan dökülmemesi için oraya otobüsler gönderildi. Birtakım sivillerin, SDG unsurlarının kan dökülmeden çıkması için irade ortaya konuldu. Burada Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin SDG’nin birtakım odaklar tarafından cesaretlendirilerek birtakım saldırılar düzenlemesi sebebiyle Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin riske atıldığını net bir şekilde görüyoruz. Bu bir Arap-Kürt çatışması değil. Burada önemli olan şudur. Suriye’nin bütünlüğü önemlidir. İç barışı önemlidir, Egemenliği önemlidir. Bu açıdan bakıldığında Kürt kardeşlerimiz Suriye’nin ayrılmaz ve eşit bir parçasıdır. Terör gündemden kalkacak. 10 Mart Mutabakatıyla ilgili adımlar atılacak. Tek bir Suriye olarak tek bir devlet ilkesi içinde yoluna devam edecek. Terörsüz Türkiye terörsüz bölge sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gösterdi.





"Suriye'de Kürt- Arap çatışması yok"

Suriye'de Kürt-Arap çatışması yok. Türkiye, Suriye hükümetine bu konudaki hassasiyetini dile getirdi.

Cumhurbaşkanımızın dış politikaya ilişkin yoğun bir temas trafiği var. Suriye'de olaylar çıktıktan sonra Şara ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.





(SORU - CEVAP)

Suriye'de Arap- Kürt çatışması mı kışkırtılıyor?

Suriye'de terör örgütü sözcüleri gerek Avrupa'dan gerek Suriye'den gerek Kandil'den konuşanlar Suriye'de bir Arap-Kürt çatışması tetiklendi şeklinde sözler söylüyorlar. Bunu tetiklemeye çalışan bir odak varsa bunun SDG olduğu net bir şekilde görülüyor. Suriye içerisinde Kürt kardeşimize, Alevi, Şi kardeşimize kötü gözle bakılmasının karşısında önce biz dururuz. Suriye hükümetin mutabıkız.





Bu hassasiyetler Türkiye tarafından iletiliyor. Dolayısıyla burada herhangi bir dürzi kardeşimize, Alevi, Şii kardeşimize kötü gözle bakanın karşısında Türkiye Cumhuriyeti durur. Kendisine Dürzi'nin temsilcisiyim diyenlerin aslında Kürt ile, Dürzi ile, Alevi Şii ile bir alakası yok. Onlar terör faaliyetleri yapmaya çalışıyorlar. Kendilerine müdahale edildiği zaman sanki bir mezhep grubuna müdahale edilmiş gibi bunu sunuyorlar.





"Terör örgütleri etnik grupları kalkan yapıyor"

Terör örgütleri etnik grupları kalkan yapıyorlar. Bunlara müdahale edildiği zaman kim ki diyorsa Kürtlere müdahale ediliyor yalan söylüyor. Kim ki diyorsa Alevilere karşı kötülük yapılıyor yalan söylüyor.





CHP'nin eleştirilerine tepki

Bizim partimizin alevi canlarımızı sahiplenmesi, bu konudaki hassasiyeti son derece açık ifade ettiğimiz bir husustur. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı zamanından beri ortaya koyduğu gayretler yüksektir. İkincisi emekli büyüklerimizle ilgili burada en büyük hassasiyet her zaman onlarla ilgili olarak gösterilmiştir. Bütçe imkanları içerisinde ekonomik programın ilerlemesine bağlı olarak hiçbir zaman emeklimizi, çiftçimizi yalnız bırakmayacağız. Son derece saygısız ifade kullanmalarını kendi sicillerine işleyen bir şey.





"Biz Alevi canlarımızla da biriz beraberiz"

Bizim arkadaşlarımızın yaptıkları görevlere layık olup olmadıkları arkadaşlarımız kendi siyasi emekleriyle Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu göreve getirilmiştir. Görevi hakkıyla yapmaktadırlar. Burada emeklilerimiz üzerinden, alevi canlarımız üzerinden AK Parti'ye dönük tartışma açılması tümüyle reddettiğimiz bir konudur. Biz Alevi canlarımızla da biriz beraberiz, bütün siyasi hayatımız boyunca en önemli önceliklerimizden bir tanesi bizim emeklilerimizle yürüdüğümüz yolda onların her zaman yanında olmaktır.





"İran'a dışarıdan müdahale son derece olumsuz sonuçlar doğurur"

İran konusunu komşumuzdur. Çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Kardeş İran halkının başına sıkıntı gelmemesi, zorlukla karşı karşıya kalmaması bizim en büyük hassasiyetlerimizden birisidir. İran'da sorunlar olduğu görülüyor. Bunu halletmesi gereken İran toplum hayatı ve İran devlet hayatının kendi öz dinamikleridir. Dışarıdan müdahale son derece olumsuz sonuçlar doğurur.





"Haksız rekabete izin yok"

Esas olan tüketici sağlığının ve ürün güvenliğinin korunmasıyla ilgili olarak bu adım atıldı. Haksız rekabete izin vermemek için bu adım atıldı. Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda yeni değerlendirmeler yapılabilir. Tüketici sağlığı, ürün güvenliği, haksız rekabetin önlenmesi açısından atılan adımlar bunlar. Aşırı fiyatlamalarla ilgili Ticaret Bakanlığı gereken hassasiyeti gösteriyor.







