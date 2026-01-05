AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sözde tehditler yok hükmündedir

Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit içerikli söylemlere sert tepki gösterdi. Çelik, siyasi görüşü ne olursa olsun vatandaşların gösterdiği ortak tepkinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu milli hasletle gurur duymalıyız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bazı odaklara ve bu duruma karşı toplumun gösterdiği tepkiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Türkiye düşmanı" olarak nitelediği odakların tehditlerinin "yok hükmünde" olduğunu vurguladı.


Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Zaman zaman “Türkiye düşmanı” bazı kişi ve odakların Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük sözde tehditleri oluyor. Bunlar esasen yok hükmündedir.


Bu sözde tehdit ve hedef göstermeler karşısında toplumumuzun her kesiminin gösterdiği ortak tepki, milli birlik ve beraberlik duygusu ise çok kıymetlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Karanlık yabancı odaklar tarafından Cumhurbaşkanımıza dönük tehditler ve hedef göstermeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve tüm milletimizin hedef alınması anlamına gelir. Karanlık odakların sözde tehditlerine karşı milletimizin her kesiminden vatandaşımızın milli tepkisi, tüm dünyaya birliğimizi ve dirliğimizi göstermektedir.


Siyasi çizgi olarak Cumhurbaşkanımızı destekleyen veya kendini muhalif olarak tanımlayan pek çok vatandaşımızın, Cumhurbaşkanımıza dönük aşağılık bir tehdit kampanyası karşısında birlik duygusuyla yayınladığı çok değerli mesajları tek tek okuduk...


Tüm bu mesajlar ülkemizde farklı görüşlerimiz olsa da “bir” olduğumuzu ve “birliğimizin” ebedi olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu milli haslet ve hassasiyetlerle hepimiz gurur duymalıyız. Tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz.


Milletimiz ve devletimiz varolsun, birliğimiz ve kardeşliğimiz ebedi olsun."



