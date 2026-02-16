Yeni Şafak
İstanbul'da toplu taşımaya bir zam daha: Yeni tarife bugün yürürlüğe girdi

09:4716/02/2026, Pazartesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan kararla toplu ulaşım, taksi ve okul servis ücretlerine yapılan yüzde 20'lik zam bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Meclisteki oylamada AK Parti grubunun "hayır" oyu verdiği teklif, oy çokluğuyla kabul edilirken; ulaşıma geçtiğimiz yıl peş peşe yapılan yüzde 35 ve yüzde 30'luk artışların ardından gelen bu yeni tarife, İstanbulluların ulaşım maliyetlerini bir kez daha artırmış oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde alınan kararla toplu taşıma ücretlerine yapılan yüzde 20 oranındaki zam, 16 Şubat itibarıyla uygulanmaya başladı.

AK PARTİ "HAYIR" DEDİ, CHP OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

İBB Meclisi’nin Şubat ayı üçüncü oturumunda görüşülen "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" teklifi, mecliste tartışmalara neden oldu. AK Parti grubunun "hayır" oyu vererek karşı çıktığı zam teklifi, CHP grubunun oyları ve oy çokluğuyla kabul edilerek yasallaştı.


TOPLU ULAŞIMA PEŞ PEŞE ZAM

İstanbul’da toplu taşıma ücretlerindeki artış grafiği vatandaşın tepkisini çekiyor. Bugün yürürlüğe giren zamdan önce;

15 Ocak 2025’te yüzde 35,

12 Eylül 2025’te ise yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.

Şubat ayındaki bu son artışla birlikte, bir yıl dolmadan ulaşım maliyetleri rekor seviyeye ulaştı.

İŞTE YENİ FİYAT TARİFESİ

Yeni zamla birlikte elektronik tam bilet 35 liradan 42 liraya yükselirken, aylık "Mavi Kart" abonman ücreti ise 3 bin 298 liraya çıktı. Diğer ulaşım kalemlerindeki artışlar ise şöyle şekillendi:

Öğrenci ve Sosyal Kartlar:
Öğrenci abonman ücreti 593 liraya, 30 yaş ve üzeri öğrenci abonman 2 bin 968 liraya, 60 yaş üstü abonman ise 2 bin 51 liraya yükseldi.
Metrobüs:
En uzun mesafe (34-43 durak arası) ücreti 62,35 lira oldu.
Marmaray:
En uzak mesafe ücreti 74,70 liraya çıktı.
Taksi ve Minibüs:
Taksimetre açılış ücreti 65,40 TL, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti 210 TL olarak belirlendi. Minibüslerde ise 4 kilometreye kadar olan mesafe 39 TL oldu.
Deniz Ulaşımı
: Üsküdar-Eminönü hattı 53,20 TL olurken, Adalar hattında tam biniş ücreti 137,48 TL'ye ulaştı.
Okul Servisleri:
0-1 km arası mesafe ücreti 4 bin 51 liraya çıkarıldı.


