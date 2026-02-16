İstanbul'da toplu taşımaya bir zam daha: Yeni tarife bugün yürürlüğe girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan kararla toplu ulaşım, taksi ve okul servis ücretlerine yapılan yüzde 20'lik zam bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Meclisteki oylamada AK Parti grubunun "hayır" oyu verdiği teklif, oy çokluğuyla kabul edilirken; ulaşıma geçtiğimiz yıl peş peşe yapılan yüzde 35 ve yüzde 30'luk artışların ardından gelen bu yeni tarife, İstanbulluların ulaşım maliyetlerini bir kez daha artırmış oldu.
AK PARTİ "HAYIR" DEDİ, CHP OYLARIYLA KABUL EDİLDİ
İBB Meclisi’nin Şubat ayı üçüncü oturumunda görüşülen "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" teklifi, mecliste tartışmalara neden oldu. AK Parti grubunun "hayır" oyu vererek karşı çıktığı zam teklifi, CHP grubunun oyları ve oy çokluğuyla kabul edilerek yasallaştı.
TOPLU ULAŞIMA PEŞ PEŞE ZAM
İstanbul’da toplu taşıma ücretlerindeki artış grafiği vatandaşın tepkisini çekiyor. Bugün yürürlüğe giren zamdan önce;
15 Ocak 2025’te yüzde 35,
12 Eylül 2025’te ise yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.
Şubat ayındaki bu son artışla birlikte, bir yıl dolmadan ulaşım maliyetleri rekor seviyeye ulaştı.
İŞTE YENİ FİYAT TARİFESİ
Yeni zamla birlikte elektronik tam bilet 35 liradan 42 liraya yükselirken, aylık "Mavi Kart" abonman ücreti ise 3 bin 298 liraya çıktı. Diğer ulaşım kalemlerindeki artışlar ise şöyle şekillendi: