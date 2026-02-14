Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Göktaş duyurdu: Ücretsiz taşıma desteği ödemeleri yüzde 30 artırıldı

Bakan Göktaş duyurdu: Ücretsiz taşıma desteği ödemeleri yüzde 30 artırıldı

13:3314/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Ücretsiz taşıma desteği ödemeleri yüzde 30 artırıldı
Ücretsiz taşıma desteği ödemeleri yüzde 30 artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilere yönelik ücretsiz taşıma desteğinin kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel araçlara sağlanan gelir desteği ödemelerinin yüzde 30 artırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş’ın ’X’ hesabından yaptığı paylaşımda, belediyeler tarafından yetkilendirilen, özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti sunan 15 bin 477 araç için verilen gelir desteğinin artırıldığı bildirildi.

Paylaşımda artış kapsamında destek tutarlarının güncellendiği belirtilerek, özel denizyolu ulaşımı araç desteğinin 4 bin 658 TL’den 6 bin 55 TL’ye çıkarıldığı ifade edildi. Ankara ve İstanbul’da araç başına desteğin 6 bin 210 TL’den 8 bin 73 TL’ye yükseltildiği, büyükşehir olan diğer illerde desteğin 4 bin 658 TL’den 6 bin 55 TL’ye, büyükşehir olmayan illerde ise 3 bin 726 TL’den 4 bin 844 TL’ye çıkarıldığı kaydedildi.

Bakan Göktaş paylaşımında,
"Herkes için daha erişilebilir, daha güçlü bir dünyayı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun"
ifadelerini kullandı.




#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#toplu taşıma
#gelir desteği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 pasaport yenileme ücretleri belli oldu! 6 aylık, 1,2,3,10 yıllık zamlı pasaport ücretleri ne kadar oldu, ne zaman geçerli olacak?