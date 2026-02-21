Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yeni Şafak’a açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak

“Çocuk etkinlik merkezi” adı altında faaliyet gösteren yapılarla ilgili konuşan Tekin, denetim yetkisine ilişkin mevcut tabloyu anlattı. Bu tür yapıların isimlendirme yoluyla mevzuat dışında kalmaya çalıştığını belirten Tekin, “Biz bu tür yerleri denetleyemiyoruz. ‘Çocuk etkinlik merkezi’ gibi isimler kullanmalarının sebebi de bu; denetim alanının dışında kalmak” dedi. Bu tür yerlerin mevcut mevzuatta karşılığı olmadığı için ruhsat almadığını ifade eden Tekin, 2014’teki dershane düzenlemesi ve 2016 genelgesi kapsamında valilikler bünyesinde il izleme ve değerlendirme komisyonları kurulduğunu hatırlatan Tekin, ancak bu komisyonların zamanla etkinliğini yitirdiğini, yeniden genelge gönderilerek sürecin aktif hale getirildiğini kaydetti. Ayrıca mülkiye müfettişlerinin denetim listesine “İzinsiz eğitim veren kurumlar” başlığının eklendiğini ve valilerin de sorumlu kılındığını belirtti. Tekin, "Ben 2018’de ayrıldıktan sonra bu komisyonlar fiilen çalışmamış. Şimdi yeniden genelge gönderdik ve bu yapıları tekrar devreye aldık” dedi. İstanbul’daki örneğe özellikle dikkat çeken Tekin, faaliyet alanına göre izin alınmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, "Eğer bir yer kreşse Aile Bakanlığı’ndan, anaokuluysa bizden izin alması gerekir. Bizden izin alan yerleri zaten denetliyoruz. İzin almayan yerleri de valilikler aracılığıyla denetleyeceğiz” dedi. Eğitim ve bakım hizmetinin ayrımına dikkat çeken Tekin, “Eğitim veriyorsanız Milli Eğitim Bakanlığı’ndan; bakım hizmeti veriyorsanız Aile Bakanlığı’ndan izin alacaksınız. Diyelim ki ‘Biz eğitim vermiyoruz, sadece oyun alanıyız’ diyorsunuz. O zaman ‘çocuk oyun merkezi’ olarak tanımladık, onun da standartlarını belirledik. Ama ücret alıyorsanız bunu kayıtlı ve denetlenebilir şekilde alacaksınız” ifadelerini kullandı.