Hacamat Sağlık Bakanlığının yayınladığı bir yönetmelik kapsamında günümüzde de uygulanmaktadır. Bir doktora danışılmadan başvurulmaması gereken bir işlemdir ve her alternatif tedavi yöntemi gibi bazı olumsuz etkilerin görülme olasılığı vardır. Hacamat işlemi kupa tedavisi olarak da bilinir. Beş adet bambu, cam ya da benzeri bir maddeden yapılan kupa ya da bardak adı verilen nesneler kullanılır. Yaş farkı bulunmadığı kabul edilen hacamat işleminden önce ve sonra dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır.

Hacamat öncesi yapılması gerekenler nelerdir?

Hacamat tok karnına yapıldığı zaman farklı hastalıklara sebep olabileceği için aç karnına yapılması gerekir. Hacamatın daha etkili olması ve hacamattan sonra herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için hacamat öncesi yapılması gerekenler bulunur. Hacamat öncesi yapılması gerekenlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Hacamat öncesi en az 24 saat boyunca hayvansal gıdalar tüketilmemelidir.

Vücut dinlendirilmeli vücudu yoracak hareketlerden ve etkinliklerden kaçınılmalıdır

Sigara içen kişilerin işlemden en az iki saat önce sigarayı bırakmış olmaları gerekir.

Hacamat esnasında şeker ve tansiyon düşmemesi için hacamattan yaklaşık 3 saat kadar öncesinde sıvı gıda alınması önerilir.

Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler hacamat uygulamasına göre ilaç saatlerini doktoruna danışarak ayarlayabilirler.

Hacamattan bir gün önce, hacamat günü ve hacamattan bir gün sonra olmak şekilde yaklaşık 3 gün boyunca hayvansal gıda perhizi yapılması, hacamat etkisine olumlu katkısı olur ancak bu durum zorunlu değildir.

Hacamat Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Bu tedavi kronik hastalıkların tedavisinde, boyun ve bel fıtığında, kalp hastalıklarında, karaciğerde ve birçok psikolojik hastalığın iyileştirilmesinde kullanılabilir. Bunun yanında göze canlılık verir ve görme kabiliyetini arttırır. Ağrı kesici etkisi, kandaki toksinlerin atılması, kronik yorgunluk sendromu, sağlıklı cilt, akıl sağlığı, akciğer sağlığı, sindirim sistemi, damar rahatsızlıkları, kabızlık ve ishal, baş ağrıları, sırt ağrısı gibi çeşitli durumlar için de faydalıdır. Ağrı, arterit, adet ağrısı, yaralanmalar, astım, selülit, yorgunluk, anemi, depresyon, duygusal problemler, atrofi, siyatik, soğuk algınlığı ve grip ve cilt problemleri gibi hastalıkların da tedavilerini destekleyerek en faydalı sonucu sağlayabilir.

Hacamat Kimlere Yapılmaz?

Bu işlem mutlaka bir doktor eşliğinde yapılması gereken bir tedavidir. Doktor ise bu işleme uygun olduğunuzu gördüğünde gerekli kontrolleri yaparak tedaviye başlar. Hacamata uygun olmayan kişiler ise genellikle 70 yaş ve üstü kronik rahatsızlıkları olan kişiler, kalp piline sahip olan kişiler, hemofili A–B yani kanda pıhtılaşma problemi olan kişiler ve regl dönemi içerisindeki kadınlardır. Bunlara sahip olmasanız bile yine de varis üzerine, cilt hastalıklarına ve fıtık bölgesine hacamat yapılamaz.







