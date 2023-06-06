Yüzyıllardır tedavi yöntemi olarak kullanılan ve Peygamber sünneti olarak da bilinen hacamat kan dolaşımının hızlanması, kılcal damarların temizlenmesi ve kan damarlarındaki tıkanıklıkların açılması gibi birçok sağlık sorununu çözmektedir. Hacamat ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HACAMAT NEDİR?

Hacamat, kupa ile vakumlama yöntemiyle kanda bulunan toksinleri yani pis kanı emerek vücuttan atma işlemidir. Bu yöntem, kan dolaşımının hızlanması, kılcal damarların temizlenmesi ve kan damarlarındaki tıkanıklıkların açılması için kullanılmaktadır.

HACAMATIN FAYDALARI NELERDİR?

Ağrısı, acısı olmayan ve yatak istirahati gerektirmeyen hacamatın pek çok faydası vardır. İşte hacamatın insan vücuduna faydaları:

Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda direnç verir.

Ödemi atar

Vücudun kan üretimini destekler

Beyin fonksiyonlarını güçlendirir.

Ağrıları dindirir.

Gelecekte oluşması muhtemel rahatsızlıkları önler.

Bel ve boyun fıtıkları, eklem ağrıları, karaciğer ve kalp rahatsızlıkları ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde faydalıdır.

Gözlere canlılık verir ve görme yeteneğini artırır.

Unutkan olanlar, dikkat eksikliği olanlar, okuduğunu anlamakta zorlananlar ve başı sık sık ağrıyanlar için oldukça faydalıdır.

Dokulardaki ve kandaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

Kaslardaki ödemi çözer.

Sinirsel hastalıkların tedavisinde etkilidir.

Yapılan bölgede kan akışı canlanır ve bu bölgelere oksijen daha kolay ve bol taşınır.

Karaciğer, dalak, kemik iliği gibi kan üretiminden sorumlu organlar uyarılır.

Kas ve bağ dokudaki esnekliği artırır.

Yüksek tansiyonu düşürür.

Ülserin ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

Damar tıkanıklığını önler ve damarları açar.

HACAMAT HANGİ GÜNLERDE YAPILIR?

Yılda 2 kez ( mevsim geçişleri olan ilkbahar ve sonbaharda ) hicri güne riayet ederek ( Hicri 17-19-21. günlerinde ) hacamat olması tavsiye edilmektedir.

Hicri ayın 15. günü ve takip eden günlerde ( dolunay zamanı ) ay çekimi sebebiyle, vücutta kan dolaşımı daha yoğun olmaktadır. Dolayısıyla, bu günlerde alınan kandaki toksikite daha fazla olduğundan, arınma yani detoks etkisi de yüksek olmaktadır.

İslam alimleri, Efendimiz ( S.A.V ) ‘in, hicri 17-19 ve 21. günlerinde hacamat yaptırdığı konusunda görüş bildirmişlerdir. Hastalık durumunda ve ağrı şikayetlerinde ise, hicri gün beklenmeden en kısa sürede hacamat yapılması tıbbi açıdan daha uygun olup, aynı zamanda sünnettir.

HACAMAT YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İslam alimleri, Efendimizin (S .A.V.) hacamat tedavisini, genellikle Hicri takvimin 17, 19 v e 21. günlerinde yaptırdığını söylemiştir. Ağrı şikayeti veya hastalık olması durumunda, hicri gün beklenmeden, en kısa sürede hacamat yapılması uygundur ve aynı zamanda sünnettir. Herhangi bir şikayet veya hastalığı olmayan kişilerin, hicri günlere riayet etmesi tavsiye edilmektedir. (Hicri günlerde ay çekimi nedeniyle, hacamatın detox etkisi daha fazla olmaktadır.) Sünnet olan hacamat günlerinin bir gün öncesinde ( Hicri 16 -18-20), akşam ezanı sonrasında yeni güne girildiğinden hacamat uygulaması yapılmaktadır. Hacamat uygulamasından bir gün önce, hacamat günü ve bir gün sonrası olmak üzere toplam 3 gün, hayvansal gıda perhizi yapılması, tıbbi açıdan tavsiye edilmektedir. Hayvansal gıda perhizi, hacamatın faydasını artırmak amacıyla yapılan bir tavsiye olup şart olan bir durum değildir.

HACAMAT VÜCUDUN HANGİ BÖLGELERİNE YAPILIR? YAPILAN BÖLGELERE GÖRE FAYDALARI NELER?

Vücutta, boyun ve bıngıldak dışında bütün bölgelere hacamat uygulaması gerçekleştirilebilmektedir. Bıngıldak, başın tepe noktasında bulunan çukurluğa verilen addır.

Hacamat uygulamasının en faydalı sonuçlar verdiği bölgeler ise, iki kürek arasının 10 cm üstü, iki kulak arası ve kalbin arası olarak bilinmektedir.

Kulak arkasına yapılan hacamat uygulamalarında, kişide meydana gelen kulak rahatsızlıkları, sinüzit, boğaz hastalıkları, baş ağrısı, migren, karaciğer ve safra kesesi hastalıkları gibi durumların tedavisi amaçlanmaktadır.

Kalbin arka bölgesine uygulanan hacamat ile, akciğer rahatsızlıkları, safra problemleri, tansiyon, panik atak, bağışıklık sistemi rahatsızlıkları gibi durumların tedavisi amaçlanmaktadır.

Karaciğer arkasına gerçekleştirilen hacamat uygulamaları ile, karaciğerin temizlenmesi, safra taşlarının tedavisi, halsizlik, tansiyon, kolesterol gibi rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Karaciğerin vücuttaki görevini sağlıklı şekilde yerine getirememesi sonucu, kişide halsizlik ve yorgunluk meydana gelmektedir. Hacamat tedavisi, günün 8 ya da 10 saatini uyuyarak geçirdiği halde yorgun ve hisseden kişilerde, karaciğerin yeniden sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla tavsiye edilmektedir.

Kalp ve karaciğer arkasına yapılan hacamat uygulamalarının tansiyonu düşürücü ve vücudun tansiyon dengesini sağlayıcı etkisi olduğu ifade edilmektedir.

Omurilik yanlarına yapılan hacamat uygulamalarında, kişide sırt bölgelerinde meydana gelen ağrıların tedavisi, ayak ve bacak uyuşmaları sorunlarının ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Diz ve baldırlarda uygulanan hacamat işlemi, kişinin yaşamında çeşitli olumsuzluklar oluşturan romatizma hastalıklarının ve varis gibi problemlerin tedavisini amaçlamaktadır.

Omuz bölgesine yapılan hacamat uygulaması, kişide oluşan boyun kireçlenmesi, boyun fıtığı, kol ve omuzlardaki romatizma, tansiyon, akciğer hastalıkları, kireçlenme, halsizlik, uyuşma, baş dönmesi, baş ağrısı gibi durumların yanı sıra, saç dökülmesi ve kepek sorunları için gerçekleştirilmektedir.

Kürek kemikleri hizasına yapılan hacamat uygulaması, sürekli yorgunluk gözlemlenen hastalara uygulanmaktadır. Kürek kemikleri arası ve aşağısına yapılan hacamat uygulaması ile, baş ağrısı ve migren gibi sorunların tedavisi amaçlanmaktadır. Kürek kemikleri arasına yapılan hacamat uygulamasının kişide tansiyonu dengeleyici etkisi olduğu ifade edilmektedir.

Bel fıtığı ve bel ağrısı sorunu yaşayan kişilerde, kuyruk sokumu bölgesinin üst kısmına sağ ve sol bölgelerden olmak üzere hacamat işlemi uygulanmaktadır.

Böbrek hizasının arka ve ön taraflarından gerçekleştirilen hacamat uygulamasıyla, kişide ortaya çıkan böbrek rahatsızlıklarının tedavisi amaçlanmaktadır.

İltihaplı eklem rahatsızlıkları bulunan kişilerde, karaciğer arkası, kürek kemikleri arası ve vücutta ağrı oluşturan bölgelere hacamat uygulaması yapılmaktadır.







