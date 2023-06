Hacamat tedavisinden 3 saat kadar önce, uygulama esnasında tansiyon-şeker düşmesine engel olmak açısından, sıvı gıda alınması ( çorba- pekmez vs.. ) tavsiye edilir.

Faydalı ve sağlıklı bir hacamat öncesinde ve sonrasında yapılması yada yapılmaması gereken bazı kurallar vardır. Hacamattan sonra en az iki saat bir şey yenilip içilmemelidir; su, çay, kahve, sigara, meşrubat vb. içilmemelidir. İki saat geçtikten sonra ise bir bardak suya bir çay kaşığı sirke koyup içilebilir. Çünkü sirkenin, hacamattan sonra vücuttaki mikropları kırma özelliği bulunur. Hacamattan sonra iştah biraz açılabileceği için hacamattan sonra bile yeme ve içme konusunda dikkate devam edilmelidir. Hacamattan sonra gün içinde mümkünse hafif gıdalar ile beslenilmesi hacamatın faydasını artırmaktadır. Hacamattan gelinen günde ve bir gün sonraki günde et ve et ürünleri (kırmızı etler, balık eti, tavuk eti vb.), süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir, tereyağı, sütlaç, muhallebi vb. süt ürünleri), yumurta ve yumurta içeren besinler yenmemeli bunlara dikkat edilmelidir. Tüm meyveler ve sebzeler; mercimek, nohut, fasulye, pirinç, bulgur vb. baklagiller, yoğurt ve et olmadan pişirilen çorbalar; içeriğinde yumurta bulunmayan unlu mamuller; tahin, pekmez, reçel, bal gibi besinler yenilebilir. Eğer hacamat sonrası kişi kendini halsiz hissediyorsa, bal şerbeti yararlı olmaktadır. Genel olarak hacamat sonrası 3 gün boyunca hayvansal gıdaların tüketilmemesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.