"108. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖGG sınav soruları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 108. dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Yayınlanan ÖGG sınavı kılavuzunda sınavla ilgili merak edilen tüm bilgiler ve detaylar yer alıyor. 27 Nisan Cumartesi günü Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Sınavı’na binlerce aday katılım gösteriyor. 108. dönem ÖGG sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 108. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 30 Nisan 2024 tarihinde yayınması bekleniyor.

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.