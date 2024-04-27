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108. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖGG sınav soruları açıklandı mı, belli oldu mu?

"108. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 108. dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan Cumartesi günü düzenleniyor. egm.gov.tr özel güvenlik sınav sonuçları katılımcılar tarafından merak ediliyor. Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulurken her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Peki, 108. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖGG sınav soruları açıklandı mı, belli oldu mu?

13:34 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
ÖGG sınav sonuçları 2024
ÖGG sınav sonuçları 2024

"108. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖGG sınav soruları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 108. dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Yayınlanan ÖGG sınavı kılavuzunda sınavla ilgili merak edilen tüm bilgiler ve detaylar yer alıyor. 27 Nisan Cumartesi günü Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Sınavı’na binlerce aday katılım gösteriyor. 108. dönem ÖGG sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 108. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 30 Nisan 2024 tarihinde yayınması bekleniyor.

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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#ÖGG sınav sonuçları
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