İslam Memiş'ten altın ve gümüş için '3 gün' uyarısı: Cebinde Türk lirası olanlar dikkat

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ekonomik yansımaları tüm dünyada görülmeye devam ediyor.
Bölgede gerilimin devam etmesi brent betrol fiyatlarını yukarı doğru baskılarken ons altın ve gram altın da aynı nedenden aşağı yönlü hareketini sürdürüyor.
Finansal analist İslam Memiş, kendi Youtube kanalında yaptığı yayınında yatırımcılarla kısa vadeli öngörülerini paylaştı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in altın ve gümüşle ilgili tahminleri şöyle şekillendi:
ONS ALTINDA NEGATİF SEYİR DEVAM EDİYOR
"Uluslararası piyasalarda ons altın 4.544 dolar seviyesinde negatif görünüm burada devam ediyor.
Belirsizlikler sürdüğü için 4.480 dolar seviyesini destek, 4.780 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğim.
ALTINDA DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI
Geniş bant aralığındaki kırılmalar yine geçerliliğini koruyor. Bu kısa haftaya satıcıda başlayabilir ama tekrar toparlayan ve kısa vadede direnç seviyesi olarak da işte 4.700 dolar seviyesine hedef halini alabilir.
4.500 dolar seviyesinin altındaki rakamları yine alım fırsatı okumaya devam ediyoruz.
GRAM ALTINDA NELER OLACAK?
Yine gram altın TL fiyatı ons altını takip etmeye devam ediyor. Gram altın TL fiyatı 6.698 lira seviyesinde. Geçen haftanın kapanış rakamlarıyla aynı. Gram altını TL fiyatında 6.650-6.850 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz.
ALTINDA AL TOPLA SÜRECİNDEYİZ
Ons altın nedenli tekrar baskılanabilir. Bu baskılanmayı alım fırsatı olarak okumaya devam ediyoruz. Al topla sürecinde olduğumuz için şu an düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz.
GÜMÜŞTE YÖN NERESİ?
Son iki haftadır gümüş tarafındaki sert dalgalanmalar çok dikkat çekiciydi. Geçen hafta yüzde 20 bir getiri sağladı ama oradan sert bir şekilde gerileyen bir gümüş fiyatı gördük. Burada kazançlarımı tekrar geri verdi.
Burada 74 dolar seviyesinin bu haftanın özelinde destek seviyesi olarak takip edeceğiz.
GRAM GÜMÜŞ
Yukarıda 78 dolar direnci var. Bu bant aralığını bu haftanın özelinde takip etmeye devam edeceğiz. Gram tarafında da 111 lira seviyesi var. 108 lira seviyesi burada güçlü bir destek konumunda. Tekrar 115 lira hatta 117 lira seviyesi burada tekrar direnç konumunda olmaya devam edecek.
GÜMÜŞ ALMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT
Özellikle bugüne kadar gümüş almamış, gümüş almayı ihmal etmiş olan, Mart ayını kaçıran, Nisan ayını kaçıran arkadaşlarımız varsa gümüş tarafının yine ucuz olduğunu söyleyebilirim. Gümüş tekrar hızlı bir şekilde yıl içinde yukarı yönlü hareketlerine tekrar devam edecektir. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz."