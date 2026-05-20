Özgür Özel çark etti: Mermer sözünü Kılıçdaroğlu'na söylemedim

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu (Foto: Arşiv)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan davası üzerinden selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almış, "Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol; bağrında güller yetişsin" demişti. Kılıçdaroğlu bugün yayınladığı videoyla Özel'e göndermede bulunmuş ve 'partinin arınması için' çağrı yapmıştı. Özel, yaşananlar sonrası 'mermer' çıkışını Kılıçdaroğlu için yapmadığını iddia etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, CHP'deki mutlak butlan davası üzerinden isim vermeden selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almış,
"Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol; bağrında güller yetişsin"
ifadelerini kullanmıştı.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına" başlığıyla yayınladığı videoda, temiz siyaset vurgusu yapararak Cumhuriyet Halk Partisi’ne arınma çağrısı yaptı.
“Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz"
diyen CHP eski lideri,
"Kılıçdaroğlu, bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum.”
ifadelerini kullandı.
Özel çark etti: Kılıçdaroğlu'na söylemedim
Özel, Gazete Pencere'ye verdiği röportajda, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya ilişkin olarak,
"Benim laflarım, sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu’na değil. O laf, bir ittifaka meydan okuma. O ittifak da şu: 19 Mart darbecileriyle parti içi darbeciler. Aktoroslar Çetesi ile Butlancılar İttifakı’na, 19 Mart darbecileriyle parti içi darbecilere meydan okuyorum. Kurultay seçimini hazmetmeyenler 31 Mart 2024 seçim sonucu hazmetmeyenler ittifakına laf ediyorum”
dedi.
"Alınganlık göstermesine şaşırırım"
Kılıçdaroğlu’nun ağzından 'Ben mahkeme kararıyla geleceğim' diye bir şey duymadığını belirten Özel,
"Duymadım ama duysam yakıştırmam. Ben Kemal Bey’in Saray’dan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım. O alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘CHP’nin mevcut yönetimine karşı bir açıklama yapmamı beklemesinler’ demesini ümit ederim”
diye konuştu.
