CHP'de 'Mutlak Butlan' kıyımı: Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

15:4921/05/2026, Perşembe
Öztürkmen, "Mutlak butlan" ile ilgili açıklamalarıyla dikkat çekmişti.
CHP, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen‘i kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etmek üzere Parti Meclisi‘ne havale etti. Öztürkmen, "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil, yargının konusudur. Yargıya saygı duyalım" demişti.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Öztürkmen için ihraç talebi

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, mutlak butlan açıklaması tepki çeken CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen için ihraç talebinde bulunulduğunu duyurdu.

"Yargının butlan kararına saygı gösterilmeli"

Öztürkmen, Kasım 2023'te yapılan CHP 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik davaya ilişkin,
"Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil. Yargının konusudur; yargı ne karar verirse. Biz devleti kuran bir parti olarak, devletin gücünü teşkil eden 3 ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum"
diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun videosunu da paylaştı

Öztürkmen, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanal medya hesabından paylaştığı video ile ilgili de
"Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan vekillerden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok"
dedi.
