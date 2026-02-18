CHP'li Öztürkmen okullardaki Ramazan etkinliklerinden rahatsız oldu: Anayasa'ya aykırı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan ayında okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

Tekin, yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini geliştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren, birlik ruhu, adalet, merhamet ile vatanseverlik gibi milli, manevi değerleri pekiştiren eğitsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştireceklerini belirtti.

CHP'li Öztürkmen etkinliklerden rahatsız oldu

Ancak öğrencilerde Ramazan bilincini geliştirmeye yönelik bu etkinliklerden CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen rahatsız oldu.

Ramazan etkinliklerini hedef alan Öztürkmen, TBMM'de yaptığı konuşmada okullarda dini etkinlik düzenlemenin Anayasa'ya, Milli Eğitim Temel Kanunu'na, eğitim bilimine ve Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu ileri sürdü.







