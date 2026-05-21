İBB davasında 9 kişi tahliye edildi

İş insanı Şeyhmus Sarıboğa savunmasında, "Sağlık durumum iyi değil, daha önce verem geçirdim. Cezaevinde camlar kapanmadığı için tüm kışı hasta geçirdim. Diğer yandan şeker hastasıyım. Düştüm, kaburgalarım kırıldı. Kaburgalarım hala iyileşmedi, nefes darlığı çekiyorum. Bunlar cezaevi koşullarında tedavi edilecek şeyler değildi. Daha önce adli kontrol kararı verildiğinde kaçmadım, kaçacak birşeyler yapmadım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. İfadelerimde yanlışlıklar ve eksikler var bunlarla başlamak isterim. Murat Kapki’nin yanında 13 sene çalıştım. Bankada bu süreçte işlem yaptığım oldu. Bunlar yasal işlemler. Savcılık ifadem alınırken bana sahte fatura gösterilmedi. Güngör Gürman’ın ifadesinin üzerine suç örgütüne üye olmaktan tutuklandım. İddianamede Murat Kapki’ye para taşıdığım iddia ediliyor. Benim çantayla Murat Kapki’ye para götürdüğüm söylenmiş. Ben böyle birşey yapmadım. Murat Kapki’nin yasadışı bir talimatı olmamıştır. Ben bankadan para çalmadım para çektim, makbuzları var. Ortada işlediğim bir suç yok. Bir örgüt hakkında bilgim yok. Benim İBB ile bir alakam yok. Ne sahte faturayla ilgili bir işlem yaptım ne yasadışı para taşıdım" dedi.