Alacakları tahsil için yeğene 3 milyon!

Ağaç A.Ş. soruşturmasında tutuklanan Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım, alacaklarını tahsil edebilmek için Dilek İmamoğlu’nun yeğeninin kendisinden para aldığını söyledi: Murat Dağdeviren “Onlar sıkıntı değil, ben senin alacaklarını halleder, kurumdan alırım” dedi. Çocuğunun okul masrafını karşıladım. Silivri’deki çiftlik tadilatı için elden para verdim. Toplamda 3 milyon TL’ye yakın para gönderdim.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Ağaç A.Ş.’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, ihale süreçleri ve alacak tahsil mekanizmasını anlattı. 2019’da belediyenin CHP’ye geçmesiyle alacaklarını tahsil etmekte ciddi sıkıntı yaşadığını belirten Yıldırım, alacaklarından vazgeçmesi karşılığında kendisine önce Maltepe’de özel bir firmanın inşa ettiği satılamayan dairelerin teklif edildiğini söyledi.
SIKINTI DEĞİL, HALLEDERİM
Devamında Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun yeğeni Derya Dağdeviren ile eşi Murat Dağdeviren’den söz eden Yıldırım, belediye iştirakinde resmi görevde bulunmamasına rağmen çok etkili olması nedeniyle konuyu Murat Dağdeviren’e açtığını ifade etti. Dağdeviren’in “Onlar sıkıntı değil, ben senin alacaklarını halleder kurumdan alırım” dediğini ancak maddi talepte bulunduğunu belirten Yıldırım, başta borç olarak gönderdiğini düşündüğü paranın zamanla fiilen bir tahsilat mekanizmasına dönüştüğünü anlattı.
OKUL MASRAFINI ÖDETMİŞLER
İşte Yıldırım’ın, Dağdeviren ile ilgili dikkat çeken beyanları: “30 milyona yakın alacağım vardı. Parayı gönderdim, peyderpey hak edişlerim yapıldı. Her paraya ihtiyacım olduğunda Murat Dağdeviren'i arayıp Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’la görüşmesini söyledim. Murat da ‘Tamam’ diyor para istiyordu. Bir yerden sonra artık bunun borç olmadığını anladım. 16 ay boyunca Dağdeviren’in çocuğunun okul masraflarını karşıladım. Silivri’deki çiftlik tadilatı için elden para verdim. Dağdeviren'e bu şekilde 3 milyon TL’ye yakın para verdim.”
Kazancımın yüzde 10’unu istediler
- Ağustos ya da Ekim 2023’te Ali Sukas’ın kendisini Ağaç A.Ş.’ye çağırdığını anlatan Yıldırım, şunları söyledi: “2024 yerel seçimleri için yukarıdan ciddi baskı olduğunu söyleyip, ‘seçim desteği’ adı altında yaptığım işlerin toplam bedelinin yüzde 10’unu talep etti. Benim o zamana kadar 40 milyon TL civarında bir iş yaptığımı, bunun yüzde 10'unu kendisine vermemi istedi. İçerideki 17-18 milyon TL alacağımı ödeyebileceğini, parayı buradan verebileceğimi söyledi. Kabul etmeyince Sukas ile aramız yine açıldı.”