Diploma davasına istinaftan ret

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesine ilişkin yaptığı istinaf başvurusu kabul edilmedi. İmamoğlu'nun istinaf başvurusu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi tarafından karara bağlandı.

Daire, istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğuna, istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığına hükmetti. İstinaf başvurusunu reddeden Daire, kararın tebliğinin ardından 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, İdare Mahkemesi’ne başvurarak, İstanbul Üniversitesi'nin diploma iptaline ilişkin yürütmenin durdurulmasını istemişti. Mahkemeye sunulan dilekçede, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart 2025'te alınan, İmamoğlu'nun yatay geçişinin, mezuniyetinin ve diplomasının iptaline yönelik kararın öncelikle yürütmesinin durdurularak iptali istenmişti. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 25 Temmuz 2025'teki kararında, diplomanın iptaline karşı yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti. Mahkeme daha sonra, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davanın da reddine karar vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan ceza davası ise İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.