İBB'ye yeni operasyon: Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde 57 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Boğaziçi Yönetim A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 57 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye bağlı Boğaziçi Yönetim A.Ş.’ye yönelik soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin ihalelerinde usulsüzlük tespit edildi. Yapılan incelemelerde, organize şekilde ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyet kapsamında "İhaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği anlaşıldı.
Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan zincirleme operasyonlarda 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Sema Akça’nın da olduğu öğrenildi.
Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:
Ahmet Sırtlı — İhale ve Sözleşmeler Şefi / Başkan
Aydın Soydaş — 1. Operasyon Yönetim Şefi
Aytaç İnal — İnsan Kaynakları Şefi
Bozan Aslan — Trafik Operasyon Yönetim Şefi / Üye
Büşra Emen — Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı
Ekrem Aslan — 2. Operasyon Yönetim Müdürü V. / Uzman Üye
Erhan Çamkıranoğlu — Boğaziçi Tesis Çalışanı
Ethem Pişkin — Genel Müdür
Eyüp Öztürk — Muhasebe Müdürü / Mali Üye
Gökhan Parlak — 1. Operasyon Yönetim Müdürü / Uzman Üye
Hamdi Sağlam — Operasyon Yönetim Müdürü
Hüsnem Gökhan Büyükdağ — Satınalma Personeli
İsmail Koçan — Vira Matbaacılık Firması Yetkilisi
Kübra Silik — İhale ve Satınalma Uzmanı
Mansur Güneş — Yönetim Kurulu Başkan V.
Mehmet Alkanalka — Yönetim Kurulu Başkan V.
Metin Çelik — Boğaziçi Tesiste Uzman
Mustafa Özay — 3. Operasyon Yönetim Şefi
Nihat Güven — İnsan Kaynakları Müdürü
Nurullah Yetiştiren — Boğaziçi Tesiste Destek Personeli
Oğuzhan Şaştım — Boğaziçi Tesiste Şef
Ömer Yazıcı — Kuveyt Bankasında Yönetmen
Rıfat Çimen — Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü
Salih Kuzu — Boğaziçi Tesiste Şef
Selim Çolak — Eylül Group Çalışanı
Sema Akça Oflas — Genel Müdür
Sercan Öztürk — Şehir Tuvaletleri Operasyon Yönetim Şefi / Uzman Üye
Sinan Bilgin — Destek Hizmetleri Müdürü
Tolga Volkan Aslan — Yönetim Kurulu Başkan V.
Ufuk Zereden — İnsan Kaynakları Müdür V. / Üye
Yasin İpek — Genel Müdür Yrd. V.
Yavuz Şaştım — Isparta’da Uzman
Zeliha Sırtlı — ADL Seyahat Firması Genel Sekreteri
Zeynel Duman — Satınalma Müdürü
Coşkun Ekşi — Art Event Firması Yetkilisi
Çiğdem Ağaoğlu — Ağaoğlu Danışmanlık Firması Yetkilisi
Elif Köleoğulları — Boğaziçi Tesis Yönetimde Uzman
Emin Ayaz — GEPA Firması Yetkilisi
Erhan Samancı — TESA Firması Yetkilisi
Ferit Balyen — Atlantik Firması Yetkilisi
Halil İbrahim Büyükparmaksız — Pratik Firması Yetkilisi
Hasan Zeki Amasyalı — GEPA Firması Yetkilisi
Hayrettin Bakır — Eylül Group Firması Yetkilisi
Hilal Koçan — EST Firması Yetkilisi
İsmail Takak — İSA Araç Kiralama Firması Yetkilisi
Kasım Er — İmparator Oto Firması Yetkilisi
Kurtuluş Acar — İlktem Firması Yetkilisi
Mehmet Mişe — 2M Ticaret Firması Yetkilisi
Meryem Manisa — Kırkbeş Turizm Firması Yetkilisi
Muammer Yamak — BAYA Firması Yetkilisi
Sabri Bakır — Yapiken Firması Yetkilisi
Safa Bülent Kalkavan — Cleankal Firması Yetkilisi
Yiğit Avcı — Cleankal Firması Yetkilisi
Yusuf Dalkılıç — Pestem Firması Yetkilisi
Zafer Kuruoğlu — Canel Firması Yetkilisi
