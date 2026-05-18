İBB'ye yeni operasyon: Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde 57 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye bağlı Boğaziçi Yönetim A.Ş.’ye yönelik soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı.

Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan zincirleme operasyonlarda 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Sema Akça’nın da olduğu öğrenildi.