İBB'ye yeni operasyon: Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde 57 şüpheli gözaltına alındı

08:07 18/05/2026, Pazartesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Boğaziçi Yönetim A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 57 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye bağlı Boğaziçi Yönetim A.Ş.’ye yönelik soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin ihalelerinde usulsüzlük tespit edildi. Yapılan incelemelerde, organize şekilde ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyet kapsamında "İhaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği anlaşıldı.

Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan zincirleme operasyonlarda 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Sema Akça’nın da olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:
1.
Ahmet Sırtlı — İhale ve Sözleşmeler Şefi / Başkan
2.
Aydın Soydaş — 1. Operasyon Yönetim Şefi
3.
Aytaç İnal — İnsan Kaynakları Şefi
4.
Bozan Aslan — Trafik Operasyon Yönetim Şefi / Üye
5.
Büşra Emen — Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı
6.
Ekrem Aslan — 2. Operasyon Yönetim Müdürü V. / Uzman Üye
7.
Erhan Çamkıranoğlu — Boğaziçi Tesis Çalışanı
8.
Ethem Pişkin — Genel Müdür
9.
Eyüp Öztürk — Muhasebe Müdürü / Mali Üye
10.
Gökhan Parlak — 1. Operasyon Yönetim Müdürü / Uzman Üye
11.
Hamdi Sağlam — Operasyon Yönetim Müdürü
12.
Hüsnem Gökhan Büyükdağ — Satınalma Personeli
13.
İsmail Koçan — Vira Matbaacılık Firması Yetkilisi
14.
Kübra Silik — İhale ve Satınalma Uzmanı
15.
Mansur Güneş — Yönetim Kurulu Başkan V.
16.
Mehmet Alkanalka — Yönetim Kurulu Başkan V.
17.
Metin Çelik — Boğaziçi Tesiste Uzman
18.
Mustafa Özay — 3. Operasyon Yönetim Şefi
19.
Nihat Güven — İnsan Kaynakları Müdürü
20.
Nurullah Yetiştiren — Boğaziçi Tesiste Destek Personeli
21.
Oğuzhan Şaştım — Boğaziçi Tesiste Şef
22.
Onur Öz — Finans Şefi
23.
Ömer Yazıcı — Kuveyt Bankasında Yönetmen
24.
Rıfat Çimen — Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü
25.
Salih Kuzu — Boğaziçi Tesiste Şef
26.
Selim Çolak — Eylül Group Çalışanı
27.
Sema Akça Oflas — Genel Müdür
28.
Sercan Öztürk — Şehir Tuvaletleri Operasyon Yönetim Şefi / Uzman Üye
29.
Sinan Bilgin — Destek Hizmetleri Müdürü
30.
Tolga Volkan Aslan — Yönetim Kurulu Başkan V.
31.
Ufuk Zereden — İnsan Kaynakları Müdür V. / Üye
32.
Yasin İpek — Genel Müdür Yrd. V.
33.
Yavuz Şaştım — Isparta’da Uzman
34.
Zeliha Sırtlı — ADL Seyahat Firması Genel Sekreteri
35.
Zeynel Duman — Satınalma Müdürü
36.
Coşkun Ekşi — Art Event Firması Yetkilisi
37.
Çiğdem Ağaoğlu — Ağaoğlu Danışmanlık Firması Yetkilisi
38.
Elif Köleoğulları — Boğaziçi Tesis Yönetimde Uzman
39.
Emin Ayaz — GEPA Firması Yetkilisi
40.
Erhan Samancı — TESA Firması Yetkilisi
41.
Ferit Balyen — Atlantik Firması Yetkilisi
42.
Halil İbrahim Büyükparmaksız — Pratik Firması Yetkilisi
43.
Hasan Zeki Amasyalı — GEPA Firması Yetkilisi
44.
Hayrettin Bakır — Eylül Group Firması Yetkilisi
45.
Hilal Koçan — EST Firması Yetkilisi
46.
İsmail Takak — İSA Araç Kiralama Firması Yetkilisi
47.
Kasım Er — İmparator Oto Firması Yetkilisi
48.
Kurtuluş Acar — İlktem Firması Yetkilisi
49.
Mehmet Mişe — 2M Ticaret Firması Yetkilisi
50.
Meryem Manisa — Kırkbeş Turizm Firması Yetkilisi
51.
Mesut Türkeri — MTS
52.
Muammer Yamak — BAYA Firması Yetkilisi
53.
Sabri Bakır — Yapiken Firması Yetkilisi
54.
Safa Bülent Kalkavan — Cleankal Firması Yetkilisi
55.
Yiğit Avcı — Cleankal Firması Yetkilisi
56.
Yusuf Dalkılıç — Pestem Firması Yetkilisi
57.
Zafer Kuruoğlu — Canel Firması Yetkilisi
