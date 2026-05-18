İBB'ye ihale operasyonu: Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Mayıs Cuma günü düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.