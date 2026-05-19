Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 5 kişi gözaltında

07:3319/05/2026, Salı
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda eski Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı dahil 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındığını bildirdi.


Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesinin de bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve makam odalarında gerçekleştirilen aramalarda kullanımlarında bulunan çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konulduğu belirtildi.

Açıklamada şüphelilerin isimleri şöyle sıralandı:

"Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık, Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer.



