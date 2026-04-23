İstanbul Valiliği duyurdu: Ataşehir Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu

11:4523/04/2026, Perşembe
Onursal Adıgüzel hakkında “örgüt kurma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor.
Tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Onursal Adıgüzel'in yerine 30 Nisan Perşembe günü belediye başkanı vekili seçimi yapılacak.

İçişleri Bakanlığı'nın CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı
'in görevden uzaklaştırıldığını açıklamasının ardından İstanbul Valiliği, Ataşehir Belediye meclisinin başkan vekilini seçmek üzere 30 Nisan Perşembe günü toplanacağını açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Onursal Adıgüzel'in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca
"suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak"
suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

Tutuklanmasının ardından Adıgüzel'in İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.



