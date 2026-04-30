Ataşehir Belediyesi'nin yeni başkanvekili Murat Güneş oldu

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimi bugün gerçekleştirildi. Başkanvekili seçimini CHP’nin adayı Murat Güneş kazandı.
38 üyeden oluşan Ataşehir Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçiminde 36 üye oy kullandı. 3'üncü turda sona eren seçimde 22 oy alan CHP'nin adayı Murat Güneş, Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan ise 3'üncü turdaki seçimde 14 oy aldı.
Ne olmuştu?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediyesi’ne yönelik 18 Nisan tarihinde operasyon başlatılmıştı.
"İhaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" iddialarıyla düzenlenen operasyonda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu 20 isim gözaltına alınmıştı.
Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlaması yöneltildiği öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de olduğu toplam 19 kişi tutuklanmıştı.